Detectan licencias de conducir apócrifas en Cozumel y Benito Juárez, emitidas en Solidaridad

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de prevenir la falsificación de las licencias de conducir, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad incorporará en breve nuevos elementos de seguridad en las que se expiden oficialmente.

Y es que de acuerdo con el titular de la corporación policiaca, Raúl Tassinari, se han detectado más de 60 licencias de conducir apócrifas, principalmente en los municipios de Benito Juárez y Cozumel, supuestamente emitidas en Solidaridad, por lo cual, en próximos días iniciará la restructuración del diseño, incorporando nuevos candados de seguridad.

En entrevista, exhortó a conductores a realizar el trámite de renovación o licencia nueva sólo por las vías e instancias oficiales y no adquirirlas a través de redes sociales o con personas ajenas a la corporación, pues incurren en un delito al tramitar una licencia que no es expedida por la Dirección de Tránsito Municipal, que no cuenta con el holograma y número de folio autorizados oficialmente.

Recordó que recientemente se renovó el sistema de expedición y renovación de licencias, mejorando los tiempos de espera. Asimismo, de forma permanente se implementan operativos en diversos puntos de la ciudad a fin de prevenir accidentes y detectar ilícitos.

Fuente: Infoqroo