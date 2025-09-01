Detenidos, trabajos de mantenimiento de líneas de la CFE en la Zona Maya

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, admitió que los trabajos de mantenimiento de líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos se encuentran detenidos, debido a desacuerdos en los pagos de las empresas subcontratadas por la paraestatal a los habitantes que son reclutados como mano de obra.

La funcionaria explicó que la CFE recurre a compañías externas, las cuales a su vez emplean a pobladores de las comunidades para realizar labores de limpieza y mantenimiento en las líneas de energía.

Sin embargo, los inconformes reclaman que el monto ofrecido por los servicios no corresponde a lo pactado en licitaciones, lo que ha generado bloqueos y la paralización de los trabajos.

“Se les ha planteado que, si no aceptan los pagos acordados, ellos mismos realicen las tareas. El problema es que tampoco permiten la entrada de trabajadores de la CFE, lo que impide el mantenimiento y termina afectando a las propias comunidades”, señaló.

La funcionaria subrayó que, mientras persiste el conflicto, las líneas de transmisión eléctrica continúan deteriorándose, aunque las autoridades locales buscan actuar como mediadores para destrabar el conflicto y permitir que los trabajos avancen.

Fuente: Cambio22