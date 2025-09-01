Aseguran predio en Cancún, donde construían complejo habitacional sin licencias

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En un operativo conjunto, personal de la Fiscalía de Quintana Roo y personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), aseguraron en el ejido Alfredo V. Bonfil, del municipio de Benito Juárez, un predio en el que se desarrollaban obras para construir 477 lotes habitacionales de entre 814 y 2 mil metros cuadrados, distribuidos en tres etapas.

Las autoridades informaron que durante un cateo “constataron que en el lugar hubo trabajos de desmonte sin licencia por parte de las autoridades en materia de desarrollo urbano y medio ambiente”.

La Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, de Fauna y el Desarrollo Urbano, de la Fiscalía de Quintana Roo, cumplimentó una orden de cateo, otorgada por un juez de control, “por posibles delitos contra el medio ambiente y desarrollo urbano, por parte de una desarrolladora inmobiliaria”.

Durante la diligencia constataron que el predio cuenta con vialidades y caminos de acceso, los cuales fueron rellenados y compactados con material pétreo.

Asimismo, encontraron residuos orgánicos como ramas, troncos y hierba, producto de los trabajos de desmonte, lo que origina un evidente deterioro ambiental en la zona, con repercusiones graves a la flora, fauna, suelo y ecosistemas, en un área de aproximadamente 30 mil metros cuadrados.

Cabe destacar que en el predio en cuestión desarrollan, sin las licencias correspondientes por parte de las autoridades en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, 477 lotes habitacionales de entre 814 y 2 mil metros cuadrados, distribuidos en tres etapas.

Tras la ejecución de la orden de cateo, los agentes participantes documentaron evidencias de las afectaciones observadas, a fin de integrarlas a la carpeta de investigación correspondiente, para posteriormente proceder a colocar los sellos de aseguramiento en el predio, mismo que ahora está bajo resguardo de esta representación social.

