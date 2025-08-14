Detienen a Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex acusado de corrupción

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Carlos Treviño, exdirector de Pemex, fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México, donde enfrentará un juicio por corrupción.

“El día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex que era parte de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y será juzgado aquí en México”, dijo.

Treviño cuenta con una orden de aprehensión en México luego de ser acusado por Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex, de actos de corrupción.

Asimismo, la mandataria informó que Carlos Treviño será extraditado en los próximos días a México, donde deberá enfrentar su juicio, ya que está acusado de sobornos.

“No estoy segura quién hace la detención, es una solicitud de extradición que había desde el periodo pasado, de hace como 5 años, finalmente se encuentra y será deportado, tiene que llevar su juicio aquí. Está acusado de sobornos por caso Odebrecht, entre otras cosas; está relacionado con una denuncia de Lozoya”, afirmó.

Carlos Alberto Treviño Medina fue nombrado director de Pemex en 2017 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en sustitución de José Antonio González Anaya.

De acuerdo con información de Pemex, antes de ser director de la empresa productiva del Estado fungió como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex, como director corporativo de Finanzas y en dos ocasiones como director corporativo de Administración.

Fuera de Pemex, fue oficial mayor en las secretarías de Economía y de Energía. Asimismo, se desempeñó como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue director general de Financiera Rural y director de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el ámbito académico, Treviño Medina es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde cursó la carrera de Ingeniero en Industrias Alimentarias y obtuvo maestrías en Administración de Empresas y en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos.