Gobierno de Estefanía Mercado ratifica a alto mando policiaco de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, anunció la incorporación de cuatro nuevos mandos y la ratificación de la estructura directiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, en una acción que marca el inicio de una nueva etapa para la seguridad en el municipio.

“Hoy presentamos a un equipo que llevará a nuestra policía a un nuevo nivel. Queremos una corporación más profesional, mejor preparada y profundamente cercana a la gente. La seguridad de nuestras familias exige liderazgo con experiencia, visión estratégica y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con la honestidad y el servicio al pueblo”, afirmó.

Los nuevos nombramientos son:

• Cmdte. Jorge Alexis Zuart Córdova, Subsecretario de Seguridad Ciudadana Municipal, con triple licenciatura en Derecho, Seguridad Pública y Comercio Exterior y Aduanas, maestría en Administración y 12 años de experiencia, incluyendo 5 años en la Procuración de Justicia y 6 años como Secretario de Seguridad Pública de Tuxtla.

• Cmdte. Eleaquín Castro Pérez, Director de Policía Preventiva, licenciado en Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con más de 15 años de experiencia en corporaciones policiales y liderazgo en grupos especiales de reacción inmediata, combate a delitos de alto impacto y operativos antinarcóticos.

• Cmdte. Aureny Sugeydi Martín Manzanilla, Directora de Policía de Tránsito y Vialidad, licenciada en Intervención Educativa, con 10 años de experiencia en el servicio público en el Ayuntamiento de Playa del Carmen, destacada por su capacidad, eficiencia y experiencia administrativa.

• Cmdte. Rodolfo López Zapata, Director de Asuntos Internos, con doble licenciatura en Derecho y Contaduría, doble maestría en Proceso Penal Acusatorio y en Administración y Políticas Públicas, y más de 10 años de trayectoria en el Poder Judicial Federal.

Asimismo, fueron ratificados en sus cargos:

• Cmdte. Osiris de Jesús Ceballos Díaz, Director de Policía Turística.

• Cmdte. Diego Amílcar Morelos Ramírez, Director de Proximidad Social.

• Cmdte. Edgar Armando Sandoval de la Fuente, Director de Planeación y Administración.

• Cmdte. María Aurelia Amador Morales, Directora del GEAVIG.

• Cmdte. José Antonio Nieto Bastida, Director Jurídico.

• Cmdte. Valentín Contreras Mex, Director de Profesionalización Policial.

• Cmdte. Ámbar Isabel Cáceres Loeza, Directora de Psicología Policial.

• Cmdte. Eduardo Cocom Sosaya, Subdirector de Comunicación Social.

“Con estos nombramientos y ratificaciones, consolidamos un equipo que combina experiencia, preparación académica y compromiso social. Este alto mando no solo velará por el orden y la seguridad, sino que también trabajará hombro a hombro con la ciudadanía para construir paz y fortalecer la confianza en nuestras instituciones”, subrayó Estefanía Mercado.

El Gobierno Municipal reafirma así su visión de una policía a la altura de la grandeza de Playa del Carmen: eficiente, humana, cercana y con la fuerza moral para garantizar la tranquilidad de todas y todos.