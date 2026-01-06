Detienen a diputada de Baja California por intentar cruzar a EU con 800 mil pesos sin declarar

Comparte esta Noticia

TIJUANA.- La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, Alejandra Ang Hernández, del partido Morena, fue retenida durante al menos cinco horas en la Garita de Calexico, California, por agentes federales de Estados Unidos, cuando intentó cruzar 40 mil dólares sin notificar a la autoridad migratoria.

La legisladora permaneció en esa condición desde las 16:00 horas en las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza luego que las autoridades detectaron que trasladaba una cantidad de dólares superior a la permitida (10 mil dólares) y salió del recinto alrededor de las 21;00 horas.

Ang Hernández intentó ingresar a Calexico por la garita de la Zona Este a bordo de una camioneta GMC Yukon en la que realiza sus actividades personales y parlamentarias.

Trascendió que la visa de turista no le fue revocada. Alejandra Ang es esposa de César Castro, presidente del Consejo Político de Morena en Baja California y fue directora de Bienestar Social del ayuntamiento de Mexicali en 2020.