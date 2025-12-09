Detienen al ex gobernador César Duarte en Chihuahua por presunto lavado de dinero

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016) fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

Fue presentado primero ante la delegación de la FGR en Chihuahua, donde estuvo retenido varias horas y habló con sus abogados antes de ser trasladado al penal del Altiplano, al cual ingresó por la noche.

Afuera de la delegación, 20 elementos y tres vehículos de la Guardia Nacional mantuvieron un operativo de seguridad. Después, el despliegue policial lo trasladó al Aeropuerto Internacional Roberto Fierro Villalobos, donde abordó una aeronave de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal alrededor de las 6 de la tarde.

El ex mandatario fue detenido por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022 para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa, derivados de una investigación de la Fiscalía de Chihuahua. En junio de 2024 obtuvo la libertad condicional.

La FGR informó, en un comunicado difundido por la fiscal Ernestina Godoy, que el 4 de octubre de ese año solicitó al gobierno de Estados Unidos autorización para procesar a César “N” por un delito adicional a los ya imputados, permiso que fue otorgado el 4 de diciembre pasado.

Esto se debe a que es investigado por presuntamente participar, cuando era funcionario en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero que habría servido para ocultar recursos desviados del erario estatal mediante operaciones dentro del sistema financiero mexicano.

El 8 de octubre de 2019, una jueza de control del distrito judicial Morelos, en Chihuahua, giró una orden de aprehensión contra Duarte Jáquez por su presunta participación en esos delitos, relacionados con el desvío de 96.6 millones de pesos del erario hacia sus empresas Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte, mediante la simulación de apoyos a productores pecuarios cuando era gobernador del estado.

Además, presuntamente aprobó operaciones con empresas fachada, el pago a aviadores y autorizó la venta de propiedades estatales a precios menores a su valor real a personas vinculadas con sus colaboradores. En junio de 2024 quedó en libertad condicional, con restricción de brazalete electrónico y prohibición de abandonar el estado de Chihuahua.

En octubre de este año obtuvo un permiso de un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal para comparecer ante la FGR, en relación con un amparo con el que busca revertir la incautación de su rancho El Saucito.

El ex mandatario estatal obtuvo suspensión definitiva en el juicio 180/2025, lo que obliga a la FGR a devolverle el rancho asegurado años atrás dentro del proceso penal que enfrenta desde junio de 2022 y por el cual no ha recibido sentencia.