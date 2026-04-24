Detienen en Argentina a excontralmirante ligado al huachicol fiscal

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia, autoridades de Argentina detuvieron a Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina, quien era buscado por México y enfrenta un proceso de extradición por permitir la entrada ilegal de millones de litros de combustibles al país.

El exmando naval, de 48 años, fue localizado en Buenos Aires, donde utilizaba una identidad falsa como supuesto ciudadano guatemalteco. Sobre él pesaba una ficha roja de Interpol solicitada por el gobierno mexicano.

“La Argentina no es refugio de criminales”, declaró Alejandra Monteoliva al confirmar la captura y la cooperación internacional en el operativo.

Acusaciones por huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República señala a Farías Laguna y a su hermano Roberto —actualmente preso en el penal de El Altiplano— como presuntos líderes de una red dedicada al llamado “huachicol fiscal”.

De acuerdo con las investigaciones, durante aproximadamente cinco años la organización habría introducido ilegalmente millones de litros de combustibles a México mediante buques tanque procedentes de Estados Unidos, utilizando documentación falsa y etiquetado apócrifo para evadir impuestos.

La red presuntamente simulaba revisiones aduanales mediante sobornos y hacía pasar los hidrocarburos como aceites o aditivos. Posteriormente, el combustible era distribuido para su venta en territorio nacional, generando ingresos ilícitos millonarios.

Las autoridades también investigan otros posibles delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

Red de corrupción y uso de estructura institucional

Según las indagatorias, Farías Laguna habría aprovechado los distintos cargos de mando que ocupó dentro de la Marina —incluyendo áreas de inteligencia— para facilitar las operaciones de la red, incluso utilizando infraestructura institucional.

La orden de aprehensión contra él y otras 12 personas fue obtenida en agosto de 2025; sin embargo, el excontralmirante permanecía prófugo hasta su localización en Argentina.

Confirmación oficial y proceso de extradición

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención y destacó que fue posible gracias a mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional.

Tras su captura, Farías Laguna enfrentará un proceso de extradición hacia México, el cual podría prolongarse varios meses si no acepta su entrega voluntaria.

Reacciones políticas

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, reconoció la coordinación de las autoridades mexicanas y llamó a investigar a todos los funcionarios presuntamente involucrados en la red.

Asimismo, exigió que no haya impunidad en este caso y que se sancione tanto a los responsables directos como a quienes permitieron las operaciones ilícitas.