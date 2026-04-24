Sheinbaum pide a Argentina entregar a exfuncionario de la Secretaría de Marina

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno solicitó a Argentina la deportación de Fernando “N”, exfuncionario de la Secretaría de Marina, presuntamente vinculado a una red de huachicol fiscal.

Durante su declaración, la mandataria explicó que la petición se basa en que el excontralmirante habría ingresado a territorio argentino utilizando un pasaporte falso, lo que podría facilitar su devolución inmediata a México.

“Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, a través de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ver si puede haber una deportación”, señaló.

Sheinbaum precisó que, en caso de que las autoridades argentinas no procedan con la deportación, se iniciaría un proceso formal de extradición, el cual podría extenderse debido a los recursos legales que el acusado tendría derecho a interponer.

Fernando “N” es señalado por autoridades mexicanas como uno de los presuntos operadores de una red dedicada al contrabando de combustibles mediante esquemas ilegales de importación, conocidos como huachicol fiscal.

La presidenta subrayó que el objetivo es que el exfuncionario enfrente a la justicia en México lo antes posible, ya sea mediante deportación o extradición.

En ese sentido, reiteró que el gobierno federal mantiene coordinación con instancias diplomáticas y judiciales para agilizar los procedimientos legales correspondientes.