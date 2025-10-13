DIF Playa del Carmen impulsa jornada de prevención y detección oportuna del cáncer de mama

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Reafirmando el compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres playenses, el Sistema DIF Playa del Carmen, encabezado por su presidente honorario Eduardo Asencio, y con el respaldo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, llevó a cabo una Jornada de Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Mama, dirigida a colaboradoras del organismo y a la comunidad en general.

Esta acción, desarrollada en el marco del Mes Rosa, se realizó bajo la instrucción de Eduardo Asencio, en coordinación con Red Ambiental y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, ofreciendo mastografías y ultrasonidos mamarios gratuitos, con una amplia participación que convirtió la jornada en un espacio de esperanza, información y cuidado de la salud femenina.

Desde temprana hora, una unidad móvil de Red Ambiental y los servicios médicos del DIF recibieron a las asistentes, quienes también participaron en una plática informativa sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, impartida por la coordinadora de Servicios de Salud, Pamela Vega.

Durante la actividad, se destacó que gracias al trabajo conjunto del DIF y el Gobierno Municipal encabezado por Estefanía Mercado, más de 330 mujeres han recibido apoyo para realizarse estudios de mastografía, reafirmando que la salud de las mujeres es una prioridad en esta administración.

La doctora Pamela Vega subrayó la importancia de la autoexploración mensual y los chequeos médicos periódicos, recordando que la detección temprana puede salvar vidas.

“La autoexploración no se trata de encontrar algo malo, sino de conocer nuestro cuerpo y estar alertas a cualquier cambio a tiempo.”, Señaló

El DIF Playa del Carmen refrenda su compromiso de continuar trabajando con el corazón por la salud, la prevención y el bienestar de todas las familias playenses.