Firma Trump acuerdo de paz en Gaza: “Nunca antes había visto tanta felicidad”, asegura

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que “nunca antes había visto tanta felicidad” tras firmar en Sharm el Sheij, Egipto, el acuerdo que pone fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza, un pacto rubricado entre los mediadores: EU, Egipto, Qatar y Turquía.

“Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad”, dijo Trump desde la sala de conferencias donde se ha realizado la firma, acompañado de más de una treintena de líderes mundiales.

Trump afirmó que el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi “tuvo un rol muy importante” en la negociación que permitió un cese el fuego en Gaza.

“El general ha desempeñado un papel clave porque Hamas respeta a este país y respeta la autoridad de Egipto”, declaró.

Al Sisi, a su vez, alabó al mandatario estadounidense y afirmó que “estaba seguro” de que Trump “era el único” que podía poner fin a esta guerra y “traer la paz” a la región.

El mandatario republicano llegó al balneario de Sharm el Sheij, donde copreside junto a Al Sisi la cumbre sobre el futuro de Gaza en la que participarán dirigentes de unos 20 países, tras el cese el fuego en el territorio palestino que entró en vigor el viernes.

La primera fase del pacto entre Israel y Hamas está hecha: el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza (20 vivos y 28 fallecidos) por la liberación de mil 968 prisioneros palestinos que ya ejecutó Israel.

En una breve visita a Israel antes del encuentro, Trump recibió una ovación de varios minutos en la Knéset, el Parlamento israelí, en una jornada de júbilo en el país por la liberación de los rehenes vivos que estaban en Gaza desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Se acabó “la larga y dolorosa pesadilla” de la guerra en Gaza, declaró el mandatario estadounidense, artífice de un plan en 20 puntos que hizo posible el alto el fuego y la liberación de los rehenes.

Fuente: El Sol de México