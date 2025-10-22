Diputada del PT propone crear el Día del Bienestar en México en el cumpleaños de AMLO

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.– La diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Karina Rojo Pimentel, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para instituir el “Día Nacional del Bienestar”, a celebrarse el 13 de noviembre, fecha que coincide con el cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha generado diversas reacciones en el ámbito político.

De acuerdo con el documento presentado, la legisladora argumentó que el 13 de noviembre “no interfiere con ninguna conmemoración cívica, histórica o cultural de carácter nacional”, por lo que podría incorporarse al calendario cívico con identidad propia.

Rojo Pimentel también señaló que la fecha coincide con el Día Mundial de la Bondad (World Kindness Day), lo que, a su juicio, refuerza el sentido simbólico de la propuesta. La iniciativa fue presentada el 14 de octubre y turnada a comisiones para su análisis.

La diputada, presidenta de la Comisión de Bienestar en la Cámara, expuso que noviembre representa un periodo de cierre de ciclo anual, propicio para la reflexión, la evaluación de avances y la proyección de nuevas metas sociales.

Asimismo, justificó su propuesta en que el bienestar fue uno de los pilares fundamentales del gobierno de López Obrador, quien impulsó diversos programas sociales orientados a reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población, además de haber creado la Secretaría del Bienestar.

Sin embargo, la coincidencia con la fecha de nacimiento del exmandatario ha provocado críticas en redes sociales y entre sectores de la oposición, quienes consideran que el “Día Nacional del Bienestar” podría convertirse en una conmemoración indirecta en honor a López Obrador, pese a que el propio exmandatario rechazó, en su “testamento político”, cualquier homenaje o reconocimiento personal.

Ana Karina Rojo Pimentel es licenciada en Derecho y cuenta con más de 19 años de trayectoria política. Antes de incorporarse al PT, militó en distintos partidos, y actualmente impulsa temas relacionados con la justicia social, la equidad y los derechos de las mujeres.