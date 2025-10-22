La ocupación no es el reflejo más fiel del Estado: Sedetur

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, afirmó que la afluencia turística en el estado es sin precedentes en los últimos años, impulsada por el crecimiento constante de la infraestructura hotelera y la inversión turística.

El funcionario señaló que la ocupación hotelera ya no puede considerarse el único indicador del desempeño turístico, debido al ritmo acelerado de construcción de nuevos complejos en los distintos destinos de la entidad.

“Como nunca antes, la inversión turística y el crecimiento de la oferta hotelera implican un reacomodo en los niveles de ocupación. Lo que sí puedo decir es que la afluencia que estamos teniendo en el estado es sin precedentes en los últimos años”, destacó Cueto.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Turismo estatal, Quintana Roo podría cerrar 2025 con alrededor de 20 millones de visitantes y una ocupación promedio del 70%.

“Las asociaciones de hoteles y los sistemas que usamos para proyectar la cantidad de asientos de avión disponibles hasta el cierre del año nos muestran muy buenos números. Vamos a cerrar con mucha fuerza”, comentó el secretario.

Cueto reconoció que la temporada baja fue particularmente complicada, pero permitió implementar nuevas estrategias de promoción para atraer un mayor número de turistas nacionales e internacionales.

Asimismo, anticipó que los meses de octubre y noviembre traerán una importante recuperación gracias a las festividades de Día de Muertos y Thanksgiving, con lo que se espera alcanzar una ocupación cercana al 80% hacia el final del año.