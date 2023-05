Diputada trans de Morena agrede a ciudadana: “Maldita vieja fifí, por tu culpa la gente es pobre”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada por Morena, María Clemente García Moreno, fue captada en video discutiendo con una ciudadana y diciéndole: “Maldita vieja fifí, por tu culpa la gente es pobre”.

El video, que ha sido difundido en redes sociales, muestra a la legisladora diciéndole a la persona que grabó el altercado: “No, mi amor, a to no te represento, claro. Yo represento a la gente pobre, no gente fifí como tú”.

Aunque no se sabe con certeza la fecha en la que el incidente fue grabado, ni el motivo que desencadenó la discusión, la diputada trans reclamó a su interlocutora de “andar malmirando a la gente en la calle”.

A partir de ese momento la mujer a la que María Clemente interpelaba se limitó a responderle “Dios te bendiga”, la diputada le exclamó: “Que dios te bendiga a ti, porque no eres una buena cristiana, porque la gente buena cristiana no anda maltratando a la gente ni con la mirada”.

“No me interesa representarte, maldita vieja fifí, por tu culpa la gente es pobre, por gente que piensa como tú. Que dios te bendiga, discriminadora de mierda, patética”, gritó la diputada.

Como ya es costumbre en cada manifestación, @MARIACLEMENTEMX nos regala los momentos más corrientes.



Qué pinche vergüenza tener representantes, carajo. pic.twitter.com/pNPhVDS6fr — Luis González (@luis_gj) May 29, 2023

La difusión del video coincide con una publicación que hizo la diputada María Clemente García Moreno en sus redes sociales, respecto al tema de representar a un sector determinado de la población.

“Se equivocan cuando dicen que represento a todos, represento al Pueblo que votó por la 4T, que votó por un México sin transfobia, por eso las cámaras se dividen en fracciones o fuerzas políticas, a los que defienden a Narco Políticos como Norma Piña los representa Margarita Zavala”, manifestó.

Esta no es la primera ocasión en que la diputada por Morena increpa a ciudadanos en la vía pública. En noviembre de 2022 increpó a varias personas que acudieron a la marcha convocada contra la propuesta de reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: Aristegui Noticias