Ebrard confirma récord histórico en Inversión Extranjera Directa

CIUDAD DE MÉXICO.- En presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció este miércoles 19 de noviembre que México tendrá récord histórico en Inversión Extranjera Directa (IED).

De acuerdo al funcionario federal, lo anterior se da gracias al crecimiento sostenido de las exportaciones y la confirmación de México como sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) 2028, una decisión avalada por unanimidad por los países miembros.

En este contexto, el titular de Economía adelantó que México cerrará el último trimestre del año con casi 41 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, la cifra más alta registrada para un periodo similar.

“Si lo comparamos con 2024, creció 15 por ciento. El ritmo de inversión extranjera significa que los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir por México en mayor proporción a la que habíamos esperado”, señaló.

El encargado de la economía nacional resaltó que el rubro que mayor dinamismo muestra es el de nuevas inversiones, que pasaron de “dos billones” a aproximadamente 6 mil 500 millones de dólares en este trimestre.

Anotó que desde 2018 a 2025, la IED en México ha crecido 69 por ciento, que se traduce en un crecimiento constante, el cual se está acelerando.

“Eso significa confianza en el gobierno de la presidenta de Sheinbaum. Eso significa expectativa positiva en favor de México, porque de otra manera sería impensable tener esos números y eso consolida una tendencia”, indicó.

Ebrard Casaubón comentó que las exportaciones también siguen creciendo a pesar de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

