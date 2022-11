“Eduin Caz y Grupo Firme son un modelo a seguir”, aseguró su representante, quien exigió dejen de atacarlos por su alcoholismo.

Comparte esta Noticia

Isael Gutierrez, el representante de Grupo Firme, alzó la voz para pedir respeto al trabajo de Grupo Firme después de la serie de escándalos que surgieron sobre Eduin Caz y el pugilista, Saúl ‘el Canelo’ Álvarez.

El pasado 16 de octubre se llevó a cabo la celebración por los XV años de Emily Cinnamon, la primogénita del ‘Canelo’ Álvarez, la cual captó la atención de todos los medios de comunicación por la ostentosidad del evento.

Pero lo que se llevó los reflectores de la fiesta fue la presentación de Grupo Firme, la banda favorita de la hija del deportista, quienes cantaron algunos de sus éxitos para celebrar las quince primaveras de la joven.

Sin embargo, tras el festejo comenzaron a surgir varios rumores y videos sobre una supuesta rivalidad entre Eduin Caz, líder de Grupo Firme y el ‘Canelo’, dando a entender que su amistad ya había terminado, supuestamente por culpa del cantante, quien se “pasó de copas”, algo muy recurrente en sus conciertos.

Es por eso que ahora su representante salió a defender tanto al vocalista como a toda la agrupación quienes también se han visto afectados por los escándalos.

Fue en un video en redes sociales, donde Isael Gutiérrez habló a nombre de la agrupación que representa desde sus inicios y pidió que respetaran el trabajo y el esfuerzo que tuvieron que poner para conseguir el éxito que gozan hoy en día.

“Es un grupo literalmente creado desde cero, para compartir música pero sobre todo de trabajar”, señaló el tijuanense.

Así también agregó que no recibieron ningún tipo de apoyo económico por parte de empresas como ocurre con otros artistas o bajo el sello de disqueras.

“Grupo Firme ha sido un grupo desde abajo, no creado por medio so disqueras o inversiones (…) El día de hoy se merecen un respeto, una felicitación, de vez en cuando una reprimenda, porque son modelos a seguir y han logrado cosas que no son posibles”, comentó.

gregó que están conscientes y respetan las opiniones de todo el público, incluso si no les gusta la música o sus canciones, sin embargo, dijo que se debe reconocer que todo su trabajo es 100% mexicanos y que gracias al grupo, pudieron emplear a más de 100 familias.

“Hemos demostrado que sí podemos, que somos mexicanos y que somos 100% construidos por manos de mexicanos, por lo que no podemos dejarnos”, agregó el también socio de Eduin Caz.