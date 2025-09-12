Edwin Luna, cantante de La Trakalosa, denuncia fraude inmobiliario en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Edwin Luna, líder de La Trakalosa de Monterrey, dio a conocer que fue víctima de un fraude inmobiliario relacionado con la empresa Wellmedic en Quintana Roo, hecho que compartió a través de sus historias de Instagram el día de ayer.

“Invertí pensando en mi familia, como muchas personas lo hacen, pensando que tu patrimonio va a crecer para el futuro de nuestros hijos y resulta que es todo lo contrario; esto me pasó a mí y creo que a muchos de ustedes también”, declaró el intérprete.

El cantante relató que, junto a sus seres queridos, decidió apostar por el proyecto de Wellmedic Inmobiliario, convencido de que representaba una oportunidad de crecimiento económico.

No obstante, el resultado fue muy diferente al esperado.

“Junto a mi familia invertimos en Wellmedics Inmobiliario y pensábamos que nuestro patrimonio crecería, pero fue todo lo contrario, dejaron de contestarnos, nos quedamos sin respuestas y se quedó la obra inconclusa y, bueno, es un fraude más de tantos que están sucediendo, cada vez veo más fraudes de este tipo, ¿no hay una manera en la que esté regulado?”, comentó.

El desarrollo denominado Welmedic Mayakoba, fincado al norte de la ciudad de Playa del Carmen, fue anunciado en 2018 con la intención de transformar la Riviera Maya en un punto clave para el turismo médico, ofreciendo clínicas especializadas, quirófanos modernos y un hotel boutique para recuperación de pacientes.

Sin embargo, dichas promesas nunca se materializaron. Según información disponible en línea, los trabajos quedaron detenidos en 2020 y a partir del 2022 tampoco se cumplieron los pagos mensuales de rentas que se habían prometido a los inversionistas.

Luna externó su preocupación porque este tipo de situaciones se han vuelto comunes en México, donde las pérdidas recaen únicamente en quienes confiaron en los proyectos.

“A muchas familias de todo Nuevo León y de todo México les está pasando y creo que no es un delito grave porque nadie paga las consecuencias, más los que confiamos en estas empresas”, señaló.

El artista concluyó haciendo un llamado a reflexionar sobre la necesidad de mayor regulación frente al aumento de fraudes de esta naturaleza en el país.

Sobre este fraude inmobiliario en el municipio de Playa del Carmen se ha subido información en el vínculo https://wellmedic.news/p/wellmedic-mayakoba.

Fuente: Cambio22