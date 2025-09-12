Cuatro senadores, con el mayor gasto en salidas internacionales

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque son 12 senadores y un trabajador quienes realizaron los viajes más caros que pagó el Senado este año, al grado que representan 38% de los 4.7 millones de pesos que ha gastado en todas las salidas internacionales, las morenistas Cynthia López Castro y Sasil de León; el panista Marko Cortés y la petista Geovanna Bañuelos tienen el récord de mayor gasto.

Para ir a Uzbekistán, el Senado le dio a Cynthia López Castro 185 mil 394.56 pesos; de ellos, 111 mil fueron para el boleto de avión y 74 mil 394.32 pesos para viáticos.

A Marko Cortés le dio 159 mil 606.48 pesos para ir a Bruselas; de ellos, 99 mil 447 fueron para el boleto de avión y 60 mil 159.48 para viáticos.

A Geovanna Bañuelos le financió 148 mil 961.06 pesos también para ir a Bruselas; de ese total, 78 mil 775 pesos fueron para el boleto de avión y 70 mil 186.06 pesos para viáticos.

Y a Sasil de León le dio 138 mil 186.06 pesos; de ellos, 113 mil 677 pesos fueron para el boleto de avión viaje redondo para Bruselas y 70 mil 186.06 pesos de viáticos; además, le dio 103 mil 952.21 pesos para ir a Estrasburgo, Francia; de ellos, 44 mil 355 fueron para el boleto de avión y 59 mil 597.21 para viáticos.

De acuerdo con la relación de viajes realizados desde el 1 de septiembre del 2024, cuando comenzó el trabajo de laLXVI Legislatura, hasta el 30 de junio de este 2025, que es el último reporte trimestral, el Senado erogó cinco millones 79 mil 276.43 pesos; de ese total cuatro millones 719 mil 47.07 pesos fueron de este año y 360 mil 229,26 pesos del último cuatrimestre del año pasado.

Los otros ocho senadores cuyos viajes fueron más caros son la priista Mely Romero, pues para ir a Uzbekistán el Senado le dio 127 mil 419.32 pesos.

Alejandro Murat es el senador que más ha viajado, porque es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero de todos sus viajes el más caro fue a Bruselas, pues recibió 125 mil 906.32 pesos.

Murat también aparece con el boleto de avión más caro, por 113 mil 677 pesos; sin embargo, de acuerdo con la precisión que hace el Senado, ese boleto fue para que viajara de México a Washington, de ahí a Davos, luego a Estrasburgo y de ahí a la Ciudad de México.

Ana Karen Hernández recibió 124 mil 664.03 para ir a Estrasburgo. Luis Alfonso Silva recibió 117 mil 599.56 pesos para viajar a Uzbekistán, mismo lugar al que también fue Saúl Monreal, pero a quien le dieron 116 mil 791.56.

Néstor Camarillo fue a Bruselas, con 113 mil 420.25 pesos en total; Francisco Ramírez Acuña a Estrasburgo, con 109 mil 404.25 pesos, y Clemente Castañeda, a Bruselas, con 104 mil 341.06 pesos.

El único trabajador, no legislador, que recibió 103 mil 35 pesos para viajar a Roma fue Emiliano González, fotógrafo personal del senador Fernández Noroña; regresó al Senado cuatro mil 840.63 pesos.

Ayer, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que “se acabó el turismo parlamentario”, pero dijo que si existiera un viaje en el que fuera indispensable la presencia del Senado se harán las valoraciones pertinentes.

