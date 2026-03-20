Ejército, Marina y Guardia Nacional blindarán Quintana Roo durante el Mundial de fútbol

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CANCÚN.- El gobierno de México reforzará la seguridad en Quintana Roo con el despliegue de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional durante la realización del Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para junio y julio de este año.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la entidad.

El funcionario explicó que actualmente ya existe un esquema de reforzamiento permanente en el estado con motivo del Mundial, en el que tanto la Marina como el Ejército cuentan con mandos asignados para garantizar la seguridad.

Además, destacó que la selección de Uruguay eligió Quintana Roo como su sede de concentración para la competencia.

García Harfuch detalló que la gobernadora Mara Lezama solicitó un incremento en la presencia de fuerzas federales, petición que fue atendida por el Gabinete de Seguridad.

Indicó que se implementará un operativo similar al desplegado durante los primeros 100 días del gobierno federal, con la participación coordinada de todas las corporaciones de seguridad, así como del Centro Nacional de Inteligencia.

“El despliegue incluye a todo el Gabinete de Seguridad y se llevará a cabo un reforzamiento muy similar al de los primeros meses de la actual administración”, señaló.

El secretario de Seguridad hizo un resumen de las acciones realizadas en Quintana Roo desde octubre de 2024 a la fecha:



Las fuerzas federales y de seguridad han logrado importantes resultados en Quintana Roo y a nivel nacional entre octubre de 2024 y marzo de 2026, con la detención de 3,219 personas, el aseguramiento de dos toneladas de droga y 573 armas. Estas acciones han contribuido a una reducción del 79% en homicidios dolosos.

En operativos recientes en Quintana Roo, se realizaron cateos en Bacalar, Isla Mujeres y Benito Juárez, con detenciones de integrantes de grupos delictivos, así como aseguramiento de drogas, vehículos y equipo. También fueron capturados delincuentes de alto perfil, incluyendo un fugitivo buscado por Estados Unidos y otro identificado como “El Griego”, con ficha roja de Interpol.

En Playa del Carmen se detuvo a un sujeto vinculado con fraudes a adultos mayores, mientras que en Benito Juárez fueron arrestados integrantes de grupos criminales, uno de ellos con orden de aprehensión por homicidio.

En el marco de la estrategia contra la extorsión, este delito ha disminuido 45% en el estado, con más de 100 investigaciones iniciadas y detenciones relevantes.

Además, se han fortalecido las capacidades de seguridad en Quintana Roo con mayor inversión, aumento de policías y expansión de videovigilancia, con el objetivo de mantener la reducción de la violencia y garantizar la seguridad.