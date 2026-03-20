Trump llama “tigre de papel” a la OTAN por no actuar contra Irán

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la OTAN, a la que calificó como un “tigre de papel” por no involucrarse en las acciones militares contra Irán.

El mandatario cuestionó la falta de respaldo de los países aliados en medio del incremento de la tensión energética global, agravada tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Trump sostuvo que, luego de lo que describió como una “victoria militar” frente a Irán, varias naciones aliadas han manifestado preocupación por el alza en los precios del crudo, sin contribuir a la reapertura de esta vía estratégica.

En ese sentido, aseguró que liberar el paso marítimo sería una operación relativamente sencilla y criticó la falta de disposición de los socios de la Alianza para participar. Añadió que Estados Unidos podría actuar por cuenta propia, aunque insistió en que los países que dependen de esta ruta deberían asumir un papel activo en la seguridad de la navegación.

Presiona a la OTAN por mayor implicación

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, Trump ha insistido en que la OTAN debe asumir un rol directo en la protección del estrecho de Ormuz. Incluso, advirtió que la Alianza podría enfrentar un escenario adverso si los países europeos no se involucran en la apertura y resguardo de esta vía marítima.

El mandatario también criticó la negativa de varios aliados europeos a participar en misiones de protección de buques petroleros, lo que consideró una falta de compromiso ante una crisis internacional.

Por su parte, gobiernos europeos han descartado una intervención formal de la OTAN en la zona, al advertir que una acción militar podría escalar el conflicto.

España y Europa, bajo presión

Las tensiones también alcanzaron a España, luego de que Trump sugiriera incluso su posible expulsión de la OTAN por no cumplir con los objetivos de gasto en defensa.

En 2025, el mandatario estadounidense promovió que los países miembros incrementaran su inversión militar hasta el 5% de su Producto Interno Bruto, propuesta que fue rechazada por el gobierno de Pedro Sánchez, al considerarla incompatible con su modelo de bienestar social.

Esta postura ha sido utilizada por Trump para cuestionar la confiabilidad de España como aliado estratégico en el contexto del conflicto con Irán.

En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sido una de las voces más críticas frente a la presión estadounidense. Macron ha señalado que la OTAN no debe actuar como una herramienta unilateral de Washington y que cualquier decisión sobre Medio Oriente debe tomarse de forma consensuada entre sus integrantes.

Su postura refleja la preocupación de varios países europeos ante el riesgo de que una intervención directa contra Irán escale hacia un conflicto de mayores dimensiones sin una estrategia clara de salida.