El deporte, eje estratégico para la construcción de paz en Playa del Carmen: Estefanía Mercado

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En el marco de la presentación de los nuevos refuerzos del equipo de fútbol Inter Playa, la presidenta municipal Estefanía Mercado reafirmó el compromiso de su gobierno con el deporte como eje estratégico para la construcción de paz y la prevención de la violencia, así como impulso el desarrollo social.

En conferencia de prensa, en la que destacó los avances históricos alcanzados durante 2025 y los retos estratégicos para este 2026, indicó que el deporte es una herramienta que genera alternativas positivas para niñas, niños y jóvenes, además de recuperar espacios comunitarios.

Informó que la fortaleza deportiva de Playa del Carmen se refleja en 164 espacios deportivos activos, entre ellos 17 campos y canchas de fútbol con pasto sintético, que permiten la práctica deportiva durante todo el año y benefician semanalmente a más de 20 mil personas.

Respecto al alto rendimiento, la presidenta municipal destacó que Playa del Carmen se posicionó como el municipio número uno de Quintana Roo en la Olimpiada Nacional 2025, con la obtención de 82 medallas, lo que representó más del 34 por ciento del total estatal. En la Paralimpiada Nacional, atletas del municipio también obtuvieron medallas de oro y plata.

“Todo esto se conecta con lo que viene. Este 2026 es año mundialista y Playa del Carmen se está preparando para estar a la altura. Gracias a nuestras capacidades hoteleras, a la infraestructura deportiva y a la inversión histórica que hicimos en seguridad hoy somos un destino que está siendo considerado por varias selecciones nacionales”, comentó Estefanía Mercado.

Subrayó que esto es muy importante porque habla de una ciudad ordenada, segura y con capacidad logística, preparada para eventos de gran envergadura.

En este sentido, el director general del Instituto Municipal del Deporte, Alberto López, anunció que Playa del Carmen será sede, por primera vez, de una fase estatal de la Olimpiada Nacional en la disciplina de patinaje, que se realizará en el Patinódromo “Juan Pastor León” y se preparará para recibir un campeonato panamericano de la especialidad.

Asimismo, confirmó una agenda deportiva para 2026 que incluye el regreso del Mundial de Voleibol, una parada del Tour Mundial de Pádel y otros eventos de carácter internacional.

También anunció la realización del torneo de fútbol “Mundialito en tu Colonia”, que aprovechará la infraestructura deportiva renovada durante la presente administración.

Por otro lado, dio a conocer que en materia de infraestructura, durante la actual administración se han realizado más de 2 mil 200 acciones de mantenimiento correctivo, frente a las 300 registradas en el último año del gobierno anterior, además de la rehabilitación integral de la alberca olímpica municipal.

Actualmente —explicó— los centros de formación deportiva cuentan con 38 profesores y la oferta de disciplinas creció de 19 a 24, mientras que el programa Prosperidad Deportiva opera con 23 instructores, brindando atención gratuita al deporte popular en colonias y comunidades.

Finalmente, dio a conocer la creación de una beca municipal de alto rendimiento para medallistas, como parte del fortalecimiento institucional del deporte en el municipio.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, la presidenta Estefanía Mercado presentó a los nuevos refuerzos de Inter Playa del Carmen: Reily Antuan Arroyo Palma, portero de 1.94 metros de estatura, formado en las fuerzas básicas del Club América; Isaac León Palacios, defensa central de 1.90 metros, con experiencia en los clubes Juárez y Zacatepec; y Miguel Ángel Guzmán Plancarte, mediocampista ofensivo de 1.82 metros, formado en las fuerzas básicas del Club Guadalajara.

En tanto, Patricia Fajardo, presidenta del club, informó que en el torneo 2025–2026 de la Liga Premier, el Inter Playa suma cinco victorias, se ubica en el sexto lugar de la tabla general con 19 puntos y ha integrado a 12 jugadores locales al primer equipo.

En la Liga TDP, el conjunto dirigido por Carlos González Balbuena ocupa el tercer lugar del Grupo 1, con 23 puntos luego de 13 jornadas disputadas, con un plantel conformado en un 90 por ciento por jugadores de formación local.

“Como resultado del trabajo formativo, Ladison Alain Leguana Guzmán y Johan Josué Pech Córdoba, provenientes de la categoría Sub-17, se incorporan al primer equipo, reflejando el crecimiento interno del club”, destacó la directiva.

En el evento estuvo presente José Luis Trejo, director técnico del Inter Playa de la Liga Premier, quien reconoció el respaldo de la Presidenta Municipal para impulsar al equipo y formar jugadores de alto nivel.

Asimismo, promotores de pádel confirmaron la presentación de la Pro Pádel League en este destino el próximo 24 de septiembre, con la participación de equipos de España, Estados Unidos y México.