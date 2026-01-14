Sin aval del PT y el PVEM no avanzará la reforma electoral: Morena

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene viabilidad sin el respaldo de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, al admitir que el primer acuerdo debe alcanzarse con sus aliados, incluso antes de que el proyecto sea presentado de manera formal.

El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, afirmó que sin el aval de ambos partidos la iniciativa constitucional no podría avanzar en el Congreso.

“Si no tenemos el parecer de los dos partidos, o nos falta uno de ellos, la reforma constitucional en materia electoral no tiene posibilidades de salir”, sostuvo.

Monreal explicó que el acercamiento con el PVEM y el PT es prioritario, debido a que forman parte de la coalición gobernante, por lo que deberán conocer primero los alcances de la iniciativa y aportar observaciones que puedan ser incorporadas al proyecto final.

Indicó que por la tarde se llevaría a cabo una reunión privada en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum, a la que acudirán también el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. En ese encuentro se presentarán las conclusiones de la comisión encargada de elaborar la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, así como el calendario para su presentación oficial.

Por separado, el coordinador de la bancada del PVEM en San Lázaro, Carlos Puente, señaló que su grupo parlamentario esperará conocer la versión definitiva de la propuesta antes de fijar una postura, aunque adelantó que podrían respaldar una reducción al financiamiento público de los partidos, siempre que se establezcan reglas equitativas.

Puente planteó que un recorte de entre 20 y 25 por ciento sería viable únicamente si se aplica de manera proporcional a todas las fuerzas políticas, con el fin de garantizar condiciones de competencia similares.

El legislador advirtió que un ajuste uniforme no impacta de la misma forma a partidos mayoritarios y minoritarios, ya que estos últimos podrían quedar en desventaja no sólo por el financiamiento, sino también por la distribución de tiempos en radio y televisión.

En tanto, fuentes de la bancada del PT expresaron reservas sobre propuestas como la eliminación o reducción de los legisladores de representación proporcional y los recortes drásticos al financiamiento partidista.

De acuerdo con los legisladores petistas consultados, suprimir las diputaciones plurinominales no es viable, ya que representan a sectores que no siempre tienen voz, por lo que consideraron necesario revisar los mecanismos de asignación, así como fortalecer la fiscalización del gasto, en lugar de limitar el financiamiento.