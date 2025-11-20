El “Día del Pueblo”, una iniciativa genial

Comparte esta Noticia

El minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

Las legislaturas de este sexenio, la pasada y la vigente, parecen odiar a la Constitución estatal; ello explicaría el maltrato que le dan. Las dos diputaciones, al menos en diez ocasiones, han tenido que rehacer reformas de su propio cuño por violar leyes superiores, en especial las relacionadas con los derechos humanos, los que tanto dicen defender y se desgarran las vestiduras.

De ello da referencias el Observatorio Legislativo, el que refiere, válgase como ejemplo, que hace algunos pocos días se tuvo que frenar la ley anticorrupción por violar derechos básicos. Podría decirse que las iniciativas son aprobadas al vapor, sin leerlas antes, pero ello sonaría exagerado. La médula es que el índice de efectividad de los diputados es muy pobre.

Pese a ello, el denuedo de los legisladores guindas de esta legislatura, no sólo no decae, que va, sino que pronto presentarán una iniciativa llamada “Dia del Pueblo” que va no sólo porque los diputados estén cerca de la gente, sino también porque realicen audiencias semanales y atiendan sus quejas. En el audaz proyecto se incluye hasta a los diputados de opositores, conste.

Plurinominales

Vaya que la iniciativa es audaz, aunque pueda parecer propaganda; se trata, claro, de acercar a los tribunos a la plebe, que es metáfora audaz, y de allí es que viene el nombre del proyecto, aunque la concordancia no sea puntual. La suerte de los diputados plurinominales no se aclara, pero eso se resolverá sobre la marcha, que lo toral es el gesto hacia la comunidad.

Desde luego que dirá algún suspicaz, de esos recelosos que no faltan, que la iniciativa es ociosa, que redunda en las obligaciones de los propios diputados; y hasta habrá quienes digan que es una mala idea sacar a éstos de la cámara que los contiene, pero por ser mayoría numérica y eso es determinante, la iniciativa guinda va porque va. Además, suena bonito.

Por colofón, cabe agregar que para silenciar a quienes alegan que la propuesta es mera propaganda. esta iniciativa será consensuada y se realizarán asambleas informativas en los once municipios del Estado, con independencia de si el asunto despierte o no el interés ciudadano, que la democracia se enseña poco a poco y para llenar los foros están las seccionales guindas.

Esta es una iniciativa que los redime, esta sí que es una iniciativa genial.