El grito sucesorio

Signos

La ‘cargada’ morenista. Sin escrúpulos ni contenciones de ley ni protestas opositoras. Al más recalcitrante y repudiable estilo de los más autoritarios tiempos priistas. Con la más representativa moral humanista y de corazón feminista de los intereses del Niño Verde. Con el aval de la misma causa de la regeneración moral y los intereses personales de Andrés Manuel puestos en el liderazgo formal del Gobierno quintanarroense. Y con la obediencia ciega de una Presidenta representativa del maximato obradorista que es incapaz de protestar contra los atentados constitucionales de los grupos delictivos del poder político, los que en nombre de la Regeneración Nacional y del exPresidente son capaces de esas atrocidades contra la Justicia, y de todas las impunidades que desde Fiscalías y autoridades policiacas y de Seguridad locales favorecen a las bandas del crimen organizado que imponen su régimen de fuerza y sangre, y financian sus candidaturas políticas comunes sin importar lo que ordenen las legislaciones sobre tiempos y condiciones electorales. Marín será sacrificado una vez más. Lo gratificarán con premios de consolación (¿el Senado, San Lázaro?) como lo hicieron con Adán Augusto. Andy lo sabe y seguirá privilegiando sus negocios y los de amigos suyos como Amílcar Olán con quien será el próximo Gobernador a las órdenes del Niño Verde. La criminalidad seguirá su curso en la Entidad caribe porque para acabar con ella habría que hacerlo acabando con los generadores políticos de corrupción institucional que la protegen. Las urbes anárquicas e ingobernables seguirán a la deriva. Los informes legislativos de pacotilla donde el protocolo protagónico y politiquero vale más que la nadería que se informa, seguirá siendo lo de siempre: banalidad pura y simple. Y el electorado mayoritario y sin conciencia crítica ninguna seguirá votando por el mismo destino que se financia desde los caudales públicos del Banco del Bienestar.

