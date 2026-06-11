Vicealmirante preso por presunto huachicol fiscal acusa a integrantes de Morena y pide intervención de Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Farías, vicealmirante de la Secretaría de Marina recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, rechazó nuevamente las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo señalan como presunto líder de una red de huachicol fiscal y aseguró que los verdaderos responsables se encuentran dentro de Morena.

A través de una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y fechada el pasado 1 de junio, en el marco del Día de la Marina, el mando naval afirmó que lleva nueve meses privado de la libertad por delitos que asegura no cometió.

“Llevo nueve meses privado de mi libertad, acusado de un delito que no cometí y de un entramado que es imposible que yo pudiera llevar a cabo”, expresó.

Señala presuntos responsables dentro de Morena

En el documento, Farías sostuvo que las autoridades han construido una narrativa para responsabilizarlo del caso, mientras se omite investigar a quienes, según él, serían los verdaderos responsables.

“Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables”, afirmó.

El vicealmirante, identificado además por su vínculo familiar con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aseguró que con el paso de los meses han comenzado a surgir cuestionamientos sobre la investigación que, dijo, anteriormente nadie se atrevía a plantear.

Denuncia falta de acceso a la investigación

Farías también acusó a la FGR y a la Secretaría de Marina de no haber entregado a su defensa la totalidad de la carpeta de investigación ni la información técnica relacionada con el caso.

Según expuso, esta situación ha limitado su capacidad para defenderse adecuadamente ante las acusaciones que enfrenta por presuntas operaciones vinculadas al contrabando y comercialización ilegal de combustibles.

Critica uso de instituciones del Estado

En la parte final de la carta, el vicealmirante lamentó lo que considera un uso indebido de instituciones públicas para sostener acusaciones en su contra.

“Duele ver cómo una institución honorable como la Armada de México hoy es utilizada para sostener silencios, ocultar información y culpar a otras personas”, señaló.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni autoridades federales han emitido una respuesta pública sobre las nuevas declaraciones del mando naval.