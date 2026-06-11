El cacicazgo de Chactemal de Gonzalo Guerrero

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– “Hemos perdido mucho tiempo en posicionar a Oxtankah como la cuna del mestizaje”: Jorge González Durán.

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

El español Gonzalo Guerrero vivió los últimos veinte años de su vida en el Señorío o Cacicazgo de Chactemal, al que prestó sus servicios como mando militar maya y, según diversas fuentes documentales, por su misma actividad militar e integrante de la familia del cacique Nachan Kan, estuvo en diferentes poblaciones del centro-sur de Quintana Roo, incluyendo Centroamérica en lo que hoy es Belice, hasta donde se extendía el cacicazgo, del cual se desconoce cuál ciudad era su capital, entre las que sobresalen Oxtankah y Santa Rita en Belice.

Así lo expuso el periodista e historiador Jorge González Durán en la primera conferencia del ciclo “Raíces de Quintana Roo” en la que desarrolló el tema “El cacicazgo de Chactemal”, organizado por la Comisión de Cultura de la 18ª Legislatura del Congreso del Estado, que preside el diputado José Luis Pech Várguez, quien abrió plática compartiendo cómo nació la idea del ciclo de conferencias, en el marco de la preparación del próximo libro sobre Gonzalo Guerrero en el que trabaja el conferencista.

OXTANKAH ¿CUNA DEL MESTIZAJE?

Ante la pregunta del público sobre si Oxtankah es la Cuna del Mestizaje, título que se disputa con la vecina zona arqueológica de Santa Rita, Belice, González Durán contestó: “Hemos perdido mucho tiempo; hace mucho que debimos haber posicionado a Chetumal y a Oxtankah como el lugar donde se dio el primer mestizaje y la formación de la primera familia entre un europeo y una mesoamericana.

Ante esta afirmación adelantó que en las próximas conferencias expondrá un documento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y datos de la Expedición Científica de principios del siglo XX, que aportan elementos para responder: “¿Oxtankah es Chactemal?, sí; ¿Oxtankah es la cuna del mestizaje?, sí”, entonces, debemos dejar de perder el tiempo y posicionar al sur de Quintana Roo y a Oxtankah como el lugar donde se formó la primera familia mestiza del continente.

Ante un público especialmente interesado, más de 50 personas reunidas en el restaurant “El Patio” del barrio mágico de Chetumal, acompañado del periodista Eduardo Aguilar Barragán, quien lo presentó e hizo una introducción al tema, el conferencista destacó: lo que no existe duda es que Gonzalo Guerrero se casó con una hermana o hija de Nachan kan, Señor de Chactemal, de quien se desconoce su nombre y con quien procreó cuando menos tres hijos, así como que luchó a favor de los pueblos mayas, incluyendo su propia muerte en una batalla en la región de Honduras, sobre lo que profundizará en la tercera conferencia, programada para el lunes 22 de junio titulada “La muerte del padre del mestizaje”.

Pero antes, el lunes 15 de junio, en la segunda conferencia titulada “De esclavo a Nakom” González Durán expondrá la forma en la que se traslada Gonzalo Guerrero del norte de la península al sur, en calidad de esclavo, el trato que le dan, cómo se integra a la comunidad que lo hace uno de los suyos, al casarse con una nativa de la élite y formar una familia, la primera familia mestiza, como concepto antropológico e histórico.

En cuanto a esta primera disertación, González Durán explicó cómo se formaron los 16 señoríos, provincias o cacicazgos en la Península de Yucatán, al desintegrarse la Liga de Mayapán (1441-1461), formando una composición de poderes regionales en el mundo maya, que es vigente a la llegada de los españoles y es el contexto en el que recalan al norte de la península los náufragos de la embarcación que partió de El Darién, Panamá, en 1511.

El conferencista expuso que se habla cuando menos de ocho náufragos que arribaron al noreste de la península, muy posiblemente al cacicazgo de Ekab, que incluye lo que hoy es Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, Cobá y otros puntos. Entre ellos iban el militar Gonzalo Guerrero y el clérigo Jerónimo de Aguilar.

Las tres expediciones posteriores al naufragio, que salieron de Cuba a conquistar el nuevo mundo, comandadas por Francisco Hernández de Córdoba (1517), Juan de Grijalba (1518) y Hernán Cortés (1519), sabían de la existencia de dos náufragos españoles en la región maya y Hernán Cortés quiso llevarlos con él como traductores; Jerónimo de Aguilar aceptó, mientras Gonzalo Guerrero prefirió quedarse con su nueva familia y su nueva vida en aquel mundo diferente y lejano que ya era su propio mundo.

De la forma en que Gonzalo Guerrero llega al Cacicazgo de Chactemal en condición de esclavo y luego se convierte en un Nakom, disertará Jorge González Durán en la segunda de las tres conferencias que será el lunes 15 de junio.