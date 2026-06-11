Sheinbaum confía en una inauguración pacífica del Mundial y descarta riesgos mayores por protestas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su confianza en que las manifestaciones previstas durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 se desarrollen de manera pacífica y sin la participación de grupos violentos, como el denominado “bloque negro”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que existe un operativo de seguridad coordinado para garantizar el desarrollo del evento deportivo y la seguridad de los asistentes.

Destaca operativo de seguridad

Sheinbaum señaló que las autoridades federales y de la Ciudad de México trabajan de manera conjunta mediante el denominado Plan Kukulcán, además de los dispositivos implementados por las corporaciones de seguridad locales.

“No va a haber ningún problema y la policía de la Ciudad de México ha estado actuando muy bien. La jefa de Gobierno muy bien. Y la secretaria de Gobernación muy bien, así como la estrategia Kukulcán que desde hace tiempo garantiza la seguridad en los estadios”, afirmó.

La presidenta destacó además la coordinación entre dependencias federales y capitalinas para atender cualquier eventualidad relacionada con la inauguración del torneo.

Ve poco probable la presencia de grupos violentos

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que participen grupos radicales en las movilizaciones, la titular del Ejecutivo consideró que no existen indicios de que esto vaya a ocurrir.

“No creo que ocurra y si llegara a ocurrir, pues hay que estar pendientes como siempre. Pero no, no parece”, respondió.

Asimismo, indicó que las protestas registradas el miércoles transcurrieron sin incidentes graves y que “prácticamente no hubo actos violentos”.

Gobierno mantiene vigilancia durante el evento

Las declaraciones de la mandataria se producen en medio de las movilizaciones convocadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que han realizado bloqueos y protestas en distintos puntos de la capital previo al arranque del Mundial.

No obstante, el Gobierno federal reiteró que el evento deportivo se desarrollará con normalidad y que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación.