El origen de la canción “Ya supérame”, de Grupo Firme.

Los compositores Horacio Palencia y Nathan Galante visitaron el programa de radio que tiene Yordi Rosado en Exa FM para hablar de su nueva canción juntos, Como antes, pero también recordaron otros éxitos suyos que se han popularizado en el panorama regional, por ejemplo: Ya supérame.

De este tema, que se volvió conocido en voz de Eduin Caz, líder de Grupo Firme, y en el que también participó Edgar Barrera, Nathan reveló que la inspiración para componerlo fue su ex novia.

Aunque primero los compositores contaron que esta letra es la que “más rápido ha salido”, pues la hicieron en 40 minutos.

Luego, dijo que para la frase con la que empieza la canción consultó a una amiga; “Estaba yo solito en la madrugada y dije: ‘¿Suena bien o no suena bien? ¿Suena soso o no?’. Me quedé dando vueltas y para salir de dudas le hablé a una amiga y le canté ese pedacito, y me dijo: ‘Está bien perr… esa rola, ¿cuál es?’.

Sobre si su ex sabe que Ya supérame está dedicada a ella, Galante dijo: “Yo nunca le dije que era para ella, supongo que ella sabe, y si no sabe ya se lo adjudicó para ella”.

Destaca que en un video del youtuber Washiringas, Nathan ahondó en la historia de Ya supérame: “Yo soy muy de componer de madrugada, casi no duermo. Eran por ahí de las 3 de la mañana y estaba acostado viendo una película de Disney, y de la nada me levanto, agarro mi guitarra y como si la trajera en la cabeza: ‘Qué parte no entiendes cuando te digo que no, la N o la O’, hasta ahí tenía”, dijo el compositor en esa entrevista

“La canción estaba un poquito comenzada y al día siguiente nos juntamos a escribir Horacio y yo. Le estábamos dando a la rola y casi por terminarla nos manda un mensaje mi compa Edgar, lo invitamos a la rola, nos conectamos por Zoom y los tres la terminamos”, agregó.

¿Pero cómo llegó el tema a Grupo Firme? “Una vez terminada la canción, maqueteada, que es un proceso en el que se graba para mostrarla al artista, mi compa Horacio me dice: ‘¿A quién crees que le quede esta rola?’, entonces se nos ocurrió Grupo Firme, y se la mandó en ese momento”, recordó el Galante.