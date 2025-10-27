El relanzamiento del Verde

Comparte esta Noticia

La última palabra

• A puerta cerrada, rindió protesta como secretaria de Organización del Verde, Karla Euan, quien también es coordinadora general de los Programas del Bienestar en el estado y tiene bajo su control el Padrón de Beneficiarios.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El activismo de los partidos Morena y Verde a todo vapor este fin de semana rumbo al 2027.

Por Morena estuvo en Quintana Roo Camila Martínez, coordinadora de Comunicación Social nacional. Por el verdismo visitó la entidad la dirigente nacional Karen Castrejón, quien, a puerta cerrada, tomó protesta a la nueva directiva estatal con Renán Sánchez refrendado como titular, informaron a través de sus redes sociales.

El verde desafía al morenismo y a las propias leyes: La segunda de a bordo en la Secretaría de Organización, es ni más ni menos que la coordinadora general de los programas del Bienestar del Ejecutivo estatal, Karla Euan Llergo.

Mientras tanto, su titular, Pablo Bustamante está en plena campaña electoral con espectaculares, bardas y sirviéndose de los programas del bienestar bajo su control, para ser presidente municipal de Benito Juárez.

Jorge Emilio y Manuel Velasco van con todo en todo el país; en especial en Quintana Roo, el motor económico de su aparato electoral. Confían en que van a doblegar a Claudia Sheinbaum; ya lo hicieron dos veces en un año y la presidenta hasta le besa la mano a Velasco.

¡Fuera máscaras! La Secretaría del Bienestar toma el control directo de su partido y manda un mensaje contundente: Todo el territorio Quintana Roo es del color de la selva. SebienVerde quema sus naves y va por todo o nada.

SEBIENVERDE

La Secretaría del Bienestar y el Partido Verde en Quintana Roo son la misma cosa: Sé bienVerde; los servidores públicos son también la estructura directiva de su partido y la campaña adelantada alcanza niveles delirantes. ¿Cuál conflicto de interés?

El apego a la legislación ya es indiferente; con pagar una multa se resuelve todo. Así lo han hecho siempre. ¿Recuerdan los actos descarados de campaña un día antes de la jornada electoral, con las estrellas de Televisa?

La persona que controla los programas federales y estatales del bienestar en Quintana Roo, es la segunda de a bordo del verde; además, tiene el control del Padrón de Beneficiarios y su supervisión; y la misma Karla Euan controla las 11 delegaciones municipales de la SebienVerde.

La presidenta municipal de Puerto Morelos, al mismo tiempo, es la secretaria de la Mujer del partido verde. El regidor de Playa del Carmen, Fernando Muñoz Calero, es también secretario de la Juventud verde.

Mientras tanto, la militancia y la dirigencia morenista, bien gracias. ¡Es la guerra! Esto apenas empieza. Usted tiene la última palabra.