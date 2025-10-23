Empresarios de Estados Unidos están ligados al huachicol fiscal, asegura Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que en las carpetas de investigación sobre huachicol fiscal que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) aparecen empresarios estadounidenses como posibles implicados. Además, señaló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también realiza indagatorias relacionadas con el tema.

“Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener órdenes de aprehensión, otras tendrá que informarlas la Fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal, aunque ya es bastante menos”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que el contrabando de combustibles ha disminuido considerablemente en los últimos años, aunque aún existen casos aislados.

“Se podría explicar cómo entraba de manera ilegal combustible y que no tuviera alguien del otro lado. De hecho, Estados Unidos también lo mencionó y tiene investigaciones; el propio Departamento de Justicia está involucrado. Entonces sí hay carpetas de investigación en la Fiscalía”, subrayó.

Al ser cuestionada sobre si la empresa Ikon Midstream está implicada en las operaciones de huachicol fiscal, la presidenta señaló que será la Fiscalía General de la República la encargada de ofrecer detalles.

“Ya tiene que informarlo la Fiscalía”, concluyó.