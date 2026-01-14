Empresarios estadunidenses, quienes más defienden al T-MEC: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el acuerdo comercial de América del Norte, al subrayar que el tratado cuenta con un amplio respaldo, particularmente del sector empresarial estadounidense, debido al alto grado de integración económica entre los tres países.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que las economías de México, Estados Unidos y Canadá mantienen una relación estrecha y complementaria, lo que ha permitido consolidar un volumen de intercambio comercial que supera los 300 mil millones de dólares.

Sheinbaum evitó entrar en una confrontación directa y afirmó que no considera necesario polemizar sobre el tema, al tiempo que expresó su convicción de que la relación comercial con Estados Unidos continuará de manera sólida en la mayoría de los sectores productivos.

“Entonces es muy importante para Estados Unidos el tratado comercial. En el debate directo, o sea, yo creo que hasta ahora, con sus dificultades, incluso las restricciones que ellos han puesto, está funcionando la integración económica para ambos países”, declaró.

Asimismo, señaló que la integración regional resulta estratégica frente al crecimiento económico de China y otras economías asiáticas, al considerar que una América del Norte unida tiene mayores posibilidades de competir en el mercado global que un esfuerzo aislado por parte de Estados Unidos.

Finalmente, la presidenta adelantó que buscará sostener un encuentro con su homólogo estadounidense después del 20 de enero, en el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación comercial entre las naciones.