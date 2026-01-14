Cualquier cosa salvo que Groenlandia esté en manos de EU es “inaceptable”, afirma Trump

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este miércoles su postura sobre Groenlandia al afirmar que cualquier escenario en el que la isla no quede bajo control estadounidense resulta “inaceptable”, declaración realizada horas antes de una reunión diplomática entre autoridades de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia.

A través de un mensaje difundido en su red social, Trump insistió en que Washington necesita a Groenlandia por razones de seguridad nacional y sostuvo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debería encabezar el proceso para que Estados Unidos obtenga el control del territorio. De lo contrario, advirtió, otras potencias como Rusia o China podrían hacerlo.

“El poder y la eficacia de la OTAN se fortalecerían enormemente con Groenlandia en manos de Estados Unidos”, escribió el mandatario, reiterando que no considera aceptable ninguna alternativa distinta.

Las declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones geopolíticas, luego de que Trump expresara de forma reiterada su interés en adquirir la isla, una posibilidad que ha sido rechazada por autoridades locales y por la población de Nuuk, la capital groenlandesa, que ha dejado claro que el territorio no está en venta.

La Casa Blanca no ha descartado el uso de la fuerza para lograr el control de Groenlandia, una postura que ha generado preocupación entre aliados internacionales. En este contexto, el vicepresidente JD Vance sostendrá conversaciones en Washington con el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen, y con la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. Groenlandia es un territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca, país miembro de la OTAN.

Previo a este encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia calificó como “chantaje” la presión ejercida por Washington sobre el tema, reflejando el creciente malestar entre aliados tradicionales de Estados Unidos frente a la postura del mandatario estadounidense.