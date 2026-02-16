Empresas chinas, interesadas en invertir en Polo del Bienestar de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Polo del Bienestar en Chetumal ha despertado el interés de empresas chinas, principalmente del sector logístico, que buscan invertir en Quintana Roo, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede).

La dependencia estatal dio a conocer que al menos ocho compañías han manifestado su intención de instalarse en este espacio estratégico. Por motivos de confidencialidad no se revelaron los nombres; sin embargo, se precisó que las firmas interesadas —entre ellas asiáticas, así como estadounidenses y mexicanas— están a la espera de la operación del tren de carga y del recinto fiscalizado en el aeropuerto de Chetumal.

La llegada de estas inversiones también depende de la conformación de un nuevo fideicomiso que funcionará como vehículo financiero para concretar los proyectos. Este instrumento quedará listo en un plazo no mayor a tres meses, ya que se trata de un proceso administrativo que permitirá formalizar la instalación de las empresas.

La Sede anticipó que la consolidación total del Polo del Bienestar podría extenderse durante la presente administración; no obstante, una vez que se establezcan las bases legales y financieras, la atracción de capitales será más ágil.

Para fortalecer el proyecto, la dependencia trabaja en la alineación de incentivos municipales, estatales y federales que hagan más competitivo al Polo del Bienestar.

Actualmente se ofrece reducción del 100% de impuestos en inversión de activos fijos, tasa del 8% en IVA, tasa cero en el Impuesto sobre la Renta durante cinco años, descuentos municipales en licencias y permisos, así como acompañamiento estatal en trámites, mediante un esquema de “ventanilla única”.

Entre los primeros avances concretos destaca el inicio de la construcción de hangares de la empresa aeronáutica Zenith en el aeropuerto de Chetumal. Posteriormente, la firma instalará talleres en el Polo del Bienestar para la reparación de motores y su exportación.

La inversión anunciada asciende a 24.3 millones de dólares para sus dos unidades de negocio: el Taller de Mantenimiento Zenith MRO y la Terminal Zenith Cargo.

Asimismo, la empresa Alberta Aviation Capital Corporation (AAC) confirmó su participación en el proyecto, enviando sus aeronaves a mantenimiento en Chetumal y utilizando los servicios de carga para envíos hacia las Antillas y Centroamérica.