Marina rescata a cuatro personas varadas en la Bahía de Chetumal

CHETUMAL.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a cuatro personas que quedaron varadas en la Bahía de Chetumal, luego de que la embarcación en la que realizaban labores ambientales sufriera una falla mecánica y perdiera propulsión.

De acuerdo con información oficial, la emergencia se registró cuando los tripulantes —integrantes de brigadas ambientales— reportaron que el motor de su lancha dejó de funcionar, lo que les impidió continuar navegando. Debido a que la embarcación quedó a la deriva y sin control en mar abierto, solicitaron apoyo inmediato a las autoridades navales.

Tras recibir el llamado de auxilio, personal especializado en búsqueda y rescate marítimo desplegó una unidad interceptora para ubicar la embarcación. Luego de realizar maniobras de localización, los marinos lograron encontrar la lancha y confirmar que las cuatro personas se encontraban en buen estado de salud, sin lesiones y con equipo de seguridad a bordo.

Posteriormente, los elementos de la Marina brindaron asistencia y procedieron a remolcar la embarcación hasta un punto seguro, donde los ocupantes recibieron una valoración preventiva para descartar cualquier afectación.

En un comunicado, la Secretaría de Marina destacó que este tipo de intervenciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia, auxilio y salvaguarda de la vida humana en la mar que se realizan en las costas y cuerpos de agua del estado, especialmente en zonas como la Bahía de Chetumal, donde confluyen actividades pesqueras, turísticas y ambientales.

Asimismo, la dependencia reiteró el llamado a quienes desarrollan actividades marítimas a verificar el estado mecánico de sus embarcaciones antes de zarpar, portar chalecos salvavidas y mantener comunicación constante con las autoridades, a fin de prevenir incidentes que pongan en riesgo su integridad.

Gracias a la oportuna intervención del personal naval, la situación fue controlada sin mayores consecuencias y los tripulantes pudieron regresar a salvo.