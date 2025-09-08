En Chetumal, Mara Lezama pone en marcha la Semana Nacional de Salud Pública 2025

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Al arrancar en todo el país la Semana Nacional de Salud Pública 2025, la gobernadora Mara Lezama Espinosa invitó a las y los quintanarroenses a sumarse a este esfuerzo por la salud y el bienestar, durante un evento celebrado en el parque Las Casitas, en esta capital.

Bajo el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, este ejercicio se realizará en el periodo del 6 al 13 de septiembre en escuelas, espacios públicos y centros de trabajo de todo Quintana Roo, en donde se proporcionarán servicios gratuitos.

“Durante esta semana realizaremos más de 500 actividades con las que se impactará a mas de 300 mil quintanarroenses a través del fomento a la alimentación saludable, reducir el consumo de bebidas azucaradas, promover la actividad física, pruebas de detección de glucosa e hipertensión, promoción de la salud sexual y mental”, explicó la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum porque con su liderazago se fortalecen las políticas públicas que garantizan salud y justicia social en cada rincón del país. Asimismo, a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a las instituciones y a las y los servidores públicos que hacen posible esta jornada por el bienestar de las personas.

El secretario de Salud de Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, subrayó la importancia de la participación activa de la ciudadanía en esta semana de acciones intensivas, destacando que el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno es clave para lograr una verdadera transformación en materia de salud.

En esta Semana Nacional de Salud Pública este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, busca acercar los servicios de salud a toda la población, especialmente a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, a través de acciones preventivas, informativas y participativas que promuevan el bienestar integral.

Se desarrollarán actividades enfocadas en cinco ejes temáticos clave: prevención y control de enfermedades, incluyendo vacunación, detección oportuna, prevención del dengue, y salud sexual y reproductiva. Salud materna, infantil y adolescente, garantizando servicios integrales y oportunos para estos sectores.

El tercer eje temático son las determinantes sociales de la salud, entendidos como las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven y trabajan, como el acceso a educación, empleo y servicios de salud; la salud mental y bienestar, promoviendo entornos de apoyo emocional, autocuidado y atención psicológica.

Y el quinto eje es la participación comunitaria y promoción de entornos saludables, con acciones como la limpieza de patios y predios, y estrategias como “lava, tapa y voltea” para la eliminación de criaderos de mosquitos.

Entre las actividades que se realizarán a lo largo de la semana se encuentran: pláticas informativas, talleres comunitarios, tamizajes de salud, campañas de comunicación y acciones de promoción y prevención en espacios públicos.

Para consultar el calendario de actividades se invita a la población a visitar los canales oficiales de la Secretaría de Salud.