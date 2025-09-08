Multitudinario cierre del Primer Festival del Jocho Chetumaleño en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con una gran afluencia y entusiasmo, este domingo concluyó el Primer “Festival del Jocho Chetumaleño” en Playa del Carmen, celebrado en el Parque Fundadores, que reunió a más de 6 mil personas durante dos días en torno a la gastronomía, cultura y música.

La secretaria de Turismo, Estefanía Hernández, resaltó que para la presidenta municipal Estefanía Mercado, “lo más importante es que los playenses se sientan orgullosos de sus raíces y sobre todo de su gastronomía, por eso es que hoy celebramos a Chetumal”.

Además, destacó que el festival presentó 32 muestras gastronómicas provenientes de diversos puntos del estado, incluyendo Cancún, Chetumal, Playa del Carmen y también del estado de Yucatán, con Mérida como representante. Destacaron especialmente los sabores originarios de Chetumal.

En este último día, se llevó a cabo la premiación del concurso “El Mejor Jocho”, con la participación de cocineros tradicionales. Los ganadores fueron:

Primer lugar: El Gordito, con un premio de $50,000 pesos

Segundo lugar: El Rincón Chetumaleño, con un premio de $35,000 pesos

Tercer lugar: Puro Chori, con un premio de $15,000 pesos

Premio especial por originalidad: Dog Kibi de Lupita Buenfil, con un reconocimiento de $10,000 pesos

El comité gastronómico y jurado estuvo integrado por Cindy Peraza, empresaria y restaurantera chetumaleña; Esteban Mera, Presidente de la CANIRAC Bacalar y Chetumal, Roberto Reta, empresario y especialista en chocolatería; David Fernández, chef de la Perla Pixan Cuisine; Gerardo Valadez, restaurantero y ex presidente de CANIRAC Playa del Carmen.

El festival fue organizado por el Instituto Municipal para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Turismo y la Oficialía Mayor, contó con la participación activa de artesanos, músicos y productores locales, consolidándose como una propuesta innovadora dentro de la estrategia turística de la administración municipal.

Durante esta exitosa primera edición se contó con música en vivo y un ambiente festivo, lo que reafirmó el compromiso de Playa del Carmen por promover su riqueza gastronómica y cultural, además de ofrecer espacios de disfrute y convivencia para toda la comunidad.