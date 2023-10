En lo que podamos ayudar a Cuba, ‘incluido petróleo’, lo vamos a hacer: AMLO

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- México es un país independiente y no tiene que “pedir permiso” a nadie para ayudar a Cuba o a cualquier otra nación que necesite su apoyo, sentenció el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que la semana pasada el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, negó ante legisladores que la empresa pública haya efectuado donaciones de petróleo a algún gobierno extranjero o de manera especial a Cuba, este lunes el Lopez Obrador puntualizó que si el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel lo solicita, tendrá la ayuda porque enfrenta un bloqueo injusto e inhumano.

Además, el presidente aprovechó para desmentir las versiones de que le fue cancelado un préstamo a Pemex desde Estados Unidos, frente a las versiones no confirmadas de que se ayudaría a Cuba.

“Eso lo inventaron, en todo lo que podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos hacer, para que no les quede ninguna duda, incluido petróleo, porque era un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero porque somos un país libre, independiente y soberano. Si nos dicen ‘véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo’, claro que sí”, sostuvo desde el salón Tesorería.

López Obrador aseguró que el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Joe Biden son muy respetuosos de México “y no preguntan sobre esos temas”.

El ejecutivo federal recordó que cuando surgió la pandemia, el gobierno de Cuba ayudó a México con el envío de médicos especialistas y más recientemente, estuvo dispuesto a enviar a varios cientos de profesionales de la salud para que ofrezcan sus servicios en los hospitales del IMSS Bienestar ubicados en zonas y lugares alejados y marginados del país.

“Les agradecemos mucho y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal; esto nos hace diferentes y la verdad, la verdad me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores, no podemos ser iguales. Yo respeto a los que piensan de otra manera (…) los que estaban aquí, no todos, pero los mandones lo que buscaban siempre era el lucro, el provecho personal (…) nosotros somos solidarios con todos los pueblos y si eso es ser comunista, populista, que me apunten en la lista”, destacó el Presidente.

Criticó finalmente a quienes desde la derecha practican la hipocresía, van al templo, se confiesan, comulgan, dejan en cero el marcador y luego cometen pecados sociales como robar y humillar al prójimo.

Fuente: Excélsior