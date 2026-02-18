En Quintana Roo, 3 de cada 10 ventas de autos podrían derivar en fraude

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La compra y venta de autos usados en la vía pública se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Quintana Roo. De acuerdo con Óscar Torres, delegado en la zona sur de la Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles (ANCA) y director de ONT Autos, al menos 30 por ciento de las operaciones informales pueden terminar en fraude o despojo.

“Ya vender un auto en la calle es sumamente peligroso… lo que se tiene que hacer es meter muchos candados”, advirtió, al señalar que incluso las financieras de autos nuevos han reforzado sus mecanismos de seguridad para reducir riesgos.

Entre las modalidades más comunes de fraude se encuentran los pagos con cheques sin fondos, transferencias electrónicas falsas y asaltos al momento de mostrar el vehículo. Torres recordó el caso de una madre y su hijo que fueron privados de la libertad en un fraccionamiento mientras los despojaban de la unidad y sus documentos.

Otro esquema frecuente es la comercialización de autos “clonados”, con documentación falsificada, así como los llamados vehículos “de papel”: personas que adquieren un auto nuevo con bajo enganche, dejan de pagar el financiamiento y posteriormente lo revenden con copia de factura para simular legalidad.

El representante de ANCA señaló que buscan impulsar cambios legales para que este tipo de conductas no se clasifiquen únicamente como abuso de confianza, sino que puedan tipificarse con sanciones más severas, incluida la prisión, como ya ocurre en otros sectores, por ejemplo el de arrendadoras.

Torres indicó que actualmente no existe un modelo específico que concentre el riesgo, ya que los fraudes pueden involucrar desde marcas tradicionales hasta unidades recientes. La alta demanda de seminuevos, impulsada por facilidades de crédito, también ha llevado a que más propietarios opten por ventas directas sin protocolos de seguridad.

Para reducir riesgos, recomendó concretar las transacciones dentro de instituciones bancarias, confirmar que los recursos estén efectivamente abonados antes de entregar el vehículo y acudir a la Fiscalía para revisar antecedentes en plataformas oficiales.

También sugirió utilizar herramientas como TransUnion, que permiten consultar historial de aseguramiento, placas y reportes de siniestros. Desde ONT Autos, añadió, se brinda asesoría —incluso gratuita— para verificar operaciones entre particulares.

El empresario subrayó que el objetivo es profesionalizar el mercado automotriz en el sur del país y evitar que más familias pierdan su patrimonio en transacciones irregulares.