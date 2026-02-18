Destaca Sheinbaum trabajo de Mara Lezama para coordinar trabajos en combate del sargazo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, frente al arribo masivo de sargazo en las costas del Caribe mexicano. “Ha hecho un trabajo impresionante”, afirmó durante la llamada Mañanera del Pueblo.

La mandataria federal destacó la coordinación entre autoridades estatales, federales y el sector hotelero para contener la macroalga antes de que llegue a las playas, con el fin de reducir afectaciones ambientales y turísticas.

Explicó que el gobierno estatal ha colocado barreras marinas en puntos estratégicos para frenar el recale, además de mantener una estrecha colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), que participa en labores de monitoreo y contención en altamar.

“Es un trabajo coordinado; Mara es hiperactiva y trabaja en equipo”, expresó Sheinbaum al subrayar la articulación con municipios, empresarios hoteleros y dependencias federales.

Asimismo, mencionó la participación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) en el impulso de proyectos orientados al aprovechamiento del sargazo, ya sea para la generación de energía o la producción de materiales de uso industrial.

La gobernadora Mara Lezama, añadió, cuenta con un sistema de monitoreo permanente que permite identificar las zonas con mayor concentración de sargazo y orientar tanto a turistas como a prestadores de servicios.

El fenómeno del sargazo se mantiene como uno de los principales retos ambientales y económicos para el Caribe mexicano, debido a su impacto en playas, ecosistemas y actividad turística.