Encabeza Estefanía Mercado rescate emergente y abre expediente por abandono de cuatro perritos

PLAYA DEL CARMEN.- Con una respuesta inmediata y bajo la premisa de cero tolerancia al maltrato animal, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó un operativo emergente para rescatar a una perrita y sus tres cachorros abandonados en un edificio en construcción en la zona Industrial y ordenó la integración de una carpeta para proceder conforme a la ley.

La acción se activó luego de una denuncia anónima al número de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de los animales en condiciones preocupantes dentro del inmueble aparentemente deshabitado.

De manera inmediata se desplegó un operativo conjunto con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, el Centro Municipal de Atención Animal y Zoonosis, y la Dirección de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos.

Las labores fueron coordinadas por el director de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, y el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Montesinos, quienes supervisaron el rescate y aseguraron la integridad de los cachorros.

Por instrucciones directas de la munícipe, además de atender el auxilio, se integró el expediente correspondiente para dar seguimiento legal al caso conforme a la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo, la cual establece sanciones ante actos de abandono o maltrato.

Los animales fueron trasladados para recibir valoración médica, atención especializada y resguardo seguro.

El gobierno municipal reiteró que actuará con firmeza ante cualquier denuncia que atente contra el bienestar animal y llamó a la ciudadanía a ejercer una tenencia responsable de mascotas.