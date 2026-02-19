Promueve Mario Villanueva nuevo amparo para evitar regresar a prisión en Morelos

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, promovió un nuevo juicio de amparo con el que busca frenar su traslado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, donde debe continuar compurgando la condena de 36 años y nueve meses de prisión que le fue impuesta por delincuencia organizada.

La orden de reingreso fue dictada el 9 de mayo de 2025 por el Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, al considerar que ya no prevalecen las condiciones extraordinarias que permitieron al exmandatario permanecer en prisión domiciliaria en Chetumal, beneficio concedido durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El juzgador argumentó que el Gobierno de México declaró concluida la emergencia sanitaria el 9 de mayo de 2023, en concordancia con la determinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el coronavirus dejó de constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Tras esta resolución, la defensa de Villanueva solicitó la libertad condicionada; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió que el recurso fuera desechado. Aunque el juez admitió a trámite la petición, la audiencia correspondiente aún no tiene fecha definida.

En el nuevo amparo, el exfuncionario argumenta que padece severos problemas de salud derivados de hernias que podrían generar complicaciones graves, como obstrucción intestinal o peritonitis. Sostiene que su traslado fuera de Quintana Roo pondría en riesgo su vida, ya que requiere atención médica inmediata en el ISSSTE de Chetumal.

La demanda fue presentada ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México; no obstante, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire determinó remitir el expediente al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en la misma materia, debido a que ese órgano jurisdiccional ya ha conocido otros asuntos promovidos por el exgobernador.

El recurso deberá resolverse en los próximos días para definir si Villanueva Madrid continúa en prisión domiciliaria o es trasladado nuevamente al penal federal en Morelos.