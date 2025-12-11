Endurecen requisitos: EU revisará las redes sociales a turistas libres de visa

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- La administración del presidente Donald Trump planea implementar una revisión exhaustiva de redes sociales, correos electrónicos y hasta información de familiares de los visitantes provenientes de países que no requieren visa para ingresar a Estados Unidos, una medida que podría impactar directamente a quienes planean asistir a la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con un aviso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la revisión sería obligatoria y de carácter permanente en el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), si se aprueba tras un periodo de 60 días de consulta pública. La agencia explicó que esta exigencia responde a la orden ejecutiva que busca “proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional”.

El ESTA es el permiso que deben solicitar ciudadanos de 42 países que actualmente no requieren visa para viajar a Estados Unidos —entre ellos Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Qatar y Chile— y que permite estancias de hasta 90 días. Hoy en día ya incluye datos personales básicos, como antecedentes penales.

Sin embargo, la nueva propuesta obligaría a los solicitantes a entregar sus historiales de redes sociales de los últimos cinco años. La CBP aclara que quienes no cuenten con cuentas activas en redes podrán enviar la solicitud sin que eso implique una evaluación negativa.

El endurecimiento no se detiene ahí. Los viajeros también tendrían que proporcionar domicilios y números telefónicos de los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década, información biométrica y datos personales de familiares considerados “de alto valor” para la evaluación de seguridad.

La propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el 9 de febrero.

Estas medidas se inscriben en una amplia ofensiva del gobierno de Trump para restringir el ingreso al país. En agosto, el Departamento de Estado planteó exigir un depósito de 15 mil dólares a los solicitantes de visa de visitante de países que sí requieren visado —como México— para garantizar que no permanezcan en Estados Unidos tras vencer su permiso. Además, embajadas y consulados recibieron la instrucción de investigar a solicitantes de visas de estudiante por posibles “actitudes hostiles” hacia el país.

Este endurecimiento generalizado podría complicar los planes de miles de visitantes extranjeros que pretenden viajar a Estados Unidos durante el Mundial 2026, organizado conjuntamente con México y Canadá. A ello se suma que la Casa Blanca no ha descartado realizar redadas contra inmigrantes indocumentados durante el evento deportivo.