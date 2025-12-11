Sedetur volverá a pedir recursos para Barrio Mágico: ahora busca 100 millones de pesos

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) proyecta obtener hasta 100 millones de pesos para restaurar murales y avanzar en la segunda etapa del programa Barrio Mágico en Chetumal, informó el titular de la dependencia, Bernardo Cueto Riestra.

Esto, pese a los nulos resultados que ha tenido el programa para revivir el centro de la capital quintanarroense.

El funcionario explicó que, para el presupuesto 2026, será necesario volver a solicitar los 60 millones de pesos originalmente asignados en 2024 —pero no aprobados para 2025— y sumar alrededor de 40 millones adicionales, con el fin de impulsar el arranque formal del proyecto.

“Superar los 60 millones, hasta 100 millones podrían ser los que se inviertan en el Barrio Mágico. Tenemos que esperar las definiciones del fideicomiso y las diversas fuentes de financiamiento que se evalúan dentro del presupuesto del próximo año”, señaló.

Debido a que en 2025 el programa quedó sin recursos, Sedetur también buscará incorporar financiamiento a través del fideicomiso de cruceristas u otras alternativas, a fin de asegurar la inversión necesaria y evitar que el proyecto vuelva a quedar en pausa. La apuesta, dijo, es consolidar infraestructura turística que permita atraer más visitantes a la capital del estado.

Cueto Riestra detalló que, además de la restauración de los murales del centro de la ciudad, para 2026 se pretende ejecutar un plan integral de mejoramiento del primer cuadro de Chetumal.

Finalmente, subrayó que el objetivo central del Barrio Mágico es fortalecer la oferta turística de la ciudad mediante espacios renovados que generen mejores experiencias para los visitantes.