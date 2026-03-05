Entre la crítica y la cooperación: Francia autoriza uso temporal de sus bases a aviones de EU

Comparte esta Noticia

PARÍS.- Francia autorizó de manera temporal que aeronaves de Estados Unidos utilicen sus bases militares en Oriente Medio, en el contexto de la ofensiva lanzada contra Irán. La decisión, confirmada por el Estado Mayor francés, fue justificada como una medida para reforzar la protección de sus aliados en la región.

De acuerdo con fuentes militares citadas por la cadena LCI, el permiso forma parte de la cooperación bilateral entre París y Washington y tendrá carácter provisional. Las autoridades no detallaron en qué instalaciones operarán las aeronaves estadounidenses.

El anuncio ocurre en medio de una escalada bélica que comenzó el pasado fin de semana y que ha elevado la tensión en varios puntos estratégicos de Oriente Medio.

Refuerzos militares

La ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, informó que Francia desplegó seis cazas Rafale adicionales a los ya estacionados en bases ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos.

A inicios de semana, dos de esas instalaciones —que albergan efectivos franceses y emiratíes— fueron blanco de ataques iraníes. Sin embargo, la ministra precisó que no existe certeza de que las fuerzas francesas fueran el objetivo directo, ya que las bases también son utilizadas por el Ejército de los Emiratos.

Subrayó que los bombardeos no dejaron víctimas ni heridos y que las instalaciones continúan en funcionamiento.

En paralelo, el portaaviones Charles de Gaulle, que se encontraba en el mar Báltico, se dirige al Mediterráneo y arribará a finales de esta semana o a inicios de la próxima para participar en una misión de seguridad marítima en una zona no especificada.

Postura política

Aunque el gobierno francés ha cuestionado a Estados Unidos e Israel por lanzar ataques contra Irán al margen de la legalidad internacional, también ha señalado que Teherán carga con la responsabilidad de la crisis por sus programas nuclear y balístico y por su respaldo a grupos armados en la región.

París afirmó que sus prioridades son proteger a los aproximadamente 400 mil ciudadanos franceses que residen en Oriente Medio, respaldar a sus socios regionales y restablecer la libre circulación en rutas marítimas afectadas por el conflicto. Para ello, ha planteado la posibilidad de conformar una coalición internacional.