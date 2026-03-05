Anuncia Mara Lezama estrategia escolar de vacunación contra el sarampión en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció el arranque de la Estrategia Escolar de Vacunación contra el Sarampión en Quintana Roo, mediante la cual brigadas de salud visitarán escuelas primarias públicas para revisar y completar los esquemas de vacunación de niñas y niños menores de 12 años, con la autorización de los padres de familia o los tutores.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la Gobernadora informó que esta jornada se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) y contempla la atención en 119 planteles de nivel primaria en distintos municipios del estado.

Precisó que la autorización de los padres de familia o tutores es fundamental. Para proceder a la vacunación se les solicitará que proporcionen la cartilla de vacunación para su verificación y completar esquemas. Quienes no tengan la cartilla se les entregará para su firma un documento de autorización.

La estrategia inició el lunes 3 de marzo y se extenderá hasta finales de este mes, con el objetivo de reforzar la protección de la niñez quintanarroense antes del periodo vacacional de Semana Santa.

Como parte del proceso, Mara Lezama detalló que los docentes solicitarán con anticipación a madres, padres de familia o tutores la cartilla de vacunación de las y los estudiantes, para que el personal de salud pueda revisarla y verificar si el esquema está completo.

En caso de detectar vacunas pendientes, las brigadas aplicarán las dosis correspondientes. Si algún menor no cuenta con cartilla, la vacunación podrá realizarse con autorización previa de los padres o tutores, mediante documento que se les será proporcionado.

En Chetumal, las brigadas acudieron este jueves 5 de marzo a la escuela primaria “Aarón Merino Fernández”, en el turno matutino, mientras que mañana viernes 6 visitarán la primaria “Octavio Paz” en ambos turnos.

En Playa del Carmen, la jornada se realiza este jueves 5 de marzo en la escuela “Gregoria Cob Cob”, también en ambos turnos.

La Gobernadora destacó que estas acciones forman parte de la estrategia estatal de prevención en salud, con el propósito de proteger a la población infantil y recuperar esquemas de vacunación incompletos, ante enfermedades prevenibles como el sarampión.