Entrega Infonavit 80 viviendas del Bienestar a familias de Cancún

CANCÚN.- El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, encabezó en Cancún la entrega de 80 viviendas a familias quintanarroenses como parte del programa “Vivienda para el Bienestar”, iniciativa que busca reducir la pobreza y fortalecer el acceso a un hogar digno.

Desde el fraccionamiento Paraíso Maya, Romero Oropeza destacó que el programa forma parte de la estrategia nacional para garantizar vivienda adecuada a las y los trabajadores, con servicios, certeza jurídica y cercanía a sus centros laborales.

Informó que en este desarrollo habitacional 512 derechohabientes ya adquirieron su vivienda, lo que refleja el avance concreto del esquema en Quintana Roo. Además, precisó que la entrega simbólica de llaves a 80 familias forma parte del proceso de consolidación patrimonial que impulsa el Instituto.

El titular del Infonavit subrayó que en Quintana Roo se proyecta la construcción de más de 62 mil viviendas, con una inversión estimada de 37 mil millones de pesos. De ese total, 31 mil casas ya se encuentran en construcción o en proceso de ejecución para los años 2025 y 2026.

Señaló que el programa contempla una promoción directa y permanente entre las y los trabajadores para informar sobre sus derechos y facilitar su incorporación, con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda digna.

Previo a la entrega, el director general del Infonavit realizó, junto con la gobernadora Mara Lezama, un recorrido por las viviendas del desarrollo Paraíso Maya, donde constató el avance de las obras y el cumplimiento de los estándares establecidos por el Instituto.