Gobierno federal activa estrategia nacional de vacunación contra el sarampión

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México puso en marcha la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión con el objetivo de reforzar la vacunación ante los brotes detectados en siete entidades del país: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la mayoría de la población cuenta con vacuna, pero llamó a mantener la calma y atender las recomendaciones sanitarias. Señaló que la prioridad es proteger a niñas y niños que no han completado su esquema, ya que son quienes pueden presentar complicaciones más graves.

Recordó que la primera dosis contra el sarampión se aplica a los 12 meses de edad y la segunda seis meses después. No obstante, advirtió que existe un grupo de entre 11 y 40 años con menores niveles de anticuerpos, lo que sugiere que no recibieron el refuerzo correspondiente.

Para facilitar la inmunización, el Gobierno habilitó el sitio web dondemevacuno.salud.gob.mx, donde la población puede localizar el centro de vacunación más cercano en cualquiera de los 32 estados.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que entre 2025 y 2026 se han registrado 9 mil 74 casos de sarampión, de los cuales el 90 por ciento corresponde a personas sin vacuna. Indicó que se cuenta con 28 millones de dosis disponibles, además de las 14.3 millones aplicadas durante el último año.

Explicó que los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe: fiebre, escurrimiento nasal y malestar general, por lo que recomendó acudir al médico y evitar la automedicación. Subrayó que el sarampión es altamente contagioso, ya que una persona puede infectar hasta a 18 más y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta dos horas después de que el enfermo abandona el lugar.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, atribuyó los brotes actuales a bajas coberturas de vacunación en ciertos grupos de edad. Con base en la ENSANUT Continúa 2025, señaló que jóvenes de entre 16 y 35 años presentan mayor vulnerabilidad debido a esquemas incompletos en administraciones pasadas.

El secretario de Salud añadió que algunos contagios se originaron en Chihuahua por contacto con personas provenientes de Texas, en Estados Unidos, y de Alberta, Canadá.

Sobre el uso de cubrebocas, la presidenta indicó que puede ayudar a reducir contagios, especialmente entre familiares de casos confirmados, aunque reiteró que la vacunación es la principal medida de protección.

Finalmente, Sheinbaum anunció que sostendrá una reunión con autoridades sanitarias y gobernadores para coordinar acciones frente a los brotes.