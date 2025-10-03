Entrega Mara Lezama domo a 950 estudiantes de la Técnica 20, en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el nuevo domo construido en la Escuela Secundaria Técnica No. 20 “Rafael Ramírez Castañeda” de Cancún, que cumplió 30 años de servicio este 22 de septiembre, para el bienestar de 950 alumnas y alumnos de los turnos matutino y vespertino.

A su arribo, la titular del Ejecutivo recorrió los salones para saludar a las y los alumnos, para luego proceder a la ceremonia inaugural en la que se dio la oportunidad de cantarle “Las mañanitas” a Joshua, un alumno que cumplió años este día.

La obra fue realizada por la Secretaría de Obras Públicas del Estado (SEOP), a cargo de José Rafael Lara Díaz, con una inversión de más de 3 millones 300 mil pesos. Con este nuevo espacio techado, las y los estudiantes podrán realizar actividades deportivas, cívicas y culturales en condiciones seguras, fortaleciendo su desarrollo integral.

Durante la ceremonia de corte de listón inaugural, Mara Lezama dijo que se hizo este domo porque este gobierno humanista con corazón feminista quiere mucho a las y los adolescentes, jóvenes. Además, hubo de pasar 30 años para que esta escuela tenga su domo.

Mara Lezama pidió a las y los alumnos aliviar sus dolores, porque si no se hace más fácil caer en actitudes autodestructivas. “Solo quiero pedirles que sean inmensamente felices. Yo voy a trabajar como Gobernadora dos años más, pero nunca voy a dejar de luchar por la gente. Nunca voy a dejar de luchar por el bienestar de las personas y nunca voy a dejar de luchar por la felicidad sobre todo de las y los jóvenes, de las y los niños. Así que, les deseo desde el fondo de mi corazón que sean inmensamente felices. Les deseo que si tienen un dolor, aquí estoy para abrazarlos y para ayudarles” les dijo.

Después de cortar el listón inaugural, la gobernadora Mara Lezama entregó balones de básquetbol, voleibol y fútbol para que alumnas y alumnos hagan uso en el domo construido con dinero del pueblo que vuelve al pueblo, porque cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para más.

Por su parte, el secretario Lara Díaz explicó que el domo de la escuela “Rafael Ramírez” cuenta con 510 metros cuadrados de superficie, cimentación profunda, estructura de concreto e infraestructura de acero; añadió que se cumplió con la encomienda de la gobernadora Mara Lezama de realizarlo en cuatro meses. Además, al combatir la corrupción el dinero alcanzó para una conexión y la pintura del comedor.

La estudiante Yosuany Zamudio, del tercer grado grupo “A”, en representación del alumnado del plantel agradeció a la Gobernadora la construcción del domo, el cual traerá muchos beneficios y servirá para realizar sus actividades deportivas y culturales. Este domo representa el compromiso de las autoridades con el bienestar y la educación de las y los jóvenes para tener mayor aprovechamiento y mejores competencias.

La obra se suma a los compromisos asumidos en materia de infraestructura educativa dentro del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que busca garantizar espacios dignos, inclusivos e interculturales en cada rincón del estado.

En el presídium, acompañaron a la gobernadora Mara Lezama los estudiantes Yosuany Zamudio Reyes, alumna del 3° A turno matutino y Mario Escobar Pat, del 2° B turno matutino; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; la secretaria de Educación, Elda Xix Euán; el titular de SEOP, José Rafael Lara Díaz; de IFEQROO, Aldo Castro Jiménez; el subsecretario de Atención a la Educación en la zona norte, Luis Alberto Tun Calderón; la directora del plantel, Alba Selene, y el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández.