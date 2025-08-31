Entrega Mara Lezama histórica inversión de más de 157 mdp al campo en el sur del Estado

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En un acto que marca un precedente en el fortalecimiento del campo quintanarroense, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la histórica entrega de apoyos económicos de programas 2025 a los sectores ganadero, agrícola, pesquero, de infraestructura hidroagrícola y apícola, por un monto superior a los 157 millones de pesos, dando paso a una nueva etapa de transformación rural en el estado.

Mara Lezama, ante la presencia de productoras y productores que se dieron cita en el Parque Quintana Roo de la capital del estado, reiteró que, de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, seguirá trabajando y construyendo un campo que sea orgullo del estado.

La Gobernadora explicó que este año se han destinado más de 157 millones de pesos a quienes trabajan la tierra y el mar, que es dinero del pueblo que regresa al pueblo convertido en semillas, equipos, animales, sistemas de riego y tarjetas de apoyo, lo que permite cerrar las brechas de desigualdad y que la prosperidad llegue a todos los hogares de Quintana Roo.

Detalló que en esta nueva forma de gobernar en el sector ganadero se han invertido 7.9 millones de pesos en bebederos, remolques y básculas; 3.1 millones en equipo; 2.8 millones en mejoramiento genético y 1.9 millones en insumos.

Asimismo, Mara Lezama dijo que en agricultura se han destinado 12 millones en semillas de maíz, papaya, sandía, sorgo, motobombas y sistemas de riego, lo que les permitirá sembrar con mayor confianza.

La gobernadora de Quintana Roo puntualizó que en pesca se entregan 3.5 millones de pesos en tarjetas electrónicas: “Para cada pescadora y pescador es la tranquilidad de que en los meses de veda habrá comida en casa y no tendrán que elegir entre proteger el mar o alimentar a la familia”, dijo.

Recalcó que en infraestructura hidroagrícola se han invertido más de 125 millones de pesos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que aportó el 50 por ciento de los recursos.

Mara Lezama dijo que, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, también las mujeres del campo son una prioridad; por ello se logró el apoyo a 900 que producen miel, siembran maíz, papaya, crían animales de traspatio y las que salen a la mar.

“Cada peso entregado hoy significa alimento en la mesa, cosechas que se salvan, ganado más fuerte y familias con más bienestar. Aquí se ve claro que el dinero del pueblo regresa al pueblo y se convierte en justicia social”, reiteró.

A través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE), se inició la distribución de apoyos económicos, insumos y servicios que buscan mejorar de forma tangible la vida de las familias del campo.

El titular de la SEDARPE, Jorge Aguilar Osorio, destacó que: “Como nunca se está apoyando al campo con programas que fortalecen la ganadería, la pesca y la agricultura. La inversión en estos programas ha sido una prioridad para el Gobierno Estatal, con un enfoque humanista, progresista y feminista que pone al pueblo en el centro de las decisiones”.

Este evento representa una oportunidad para demostrar resultados concretos en el desarrollo agropecuario, rural y pesquero, y refleja la interacción activa entre política y sociedad.

Con acciones firmes y recursos dirigidos directamente a quienes más lo necesitan, el gobierno fortalece el tejido productivo del estado y construye un Quintana Roo más justo, fuerte y próspero.

Al evento asistió la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; diputadas y diputados locales.