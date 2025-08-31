Cozumeleños atacan la guarnición militar de la isla por presunta violación de una niña al interior

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- Habitantes de la isla de Cozumel lanzaron piedras y bombas molotov a la entrada de la guarnición militar de la isla, al conocerse la presunta violación de una niña de nueve años al interior de las instalaciones por parte de un elemento castrense. Una persona resultó lesionada por un rozón de bala.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 30 de agosto y madrugada de este domingo 31, cuando un militar presuntamente ingresó a las instalaciones con una niña que vendía botanas en la vía pública; tras presuntamente consumar la violación la infante fue abandonada en vialidades aledañas a la guarnición y denunció lo ocurrido.

Al enterarse, ciudadanos acudieron a la guarnición militar a exigir una explicación, pero la manifestación subió de tono y terminaron aventando piedras al edificio y varias bombas molotov que incendiaron la entrada y caseta de vigilancia del destacamento militar. Se reportó que los inconformes también saquearon la tienda de la Secretaría de la Defensa, ubicada en el mismo lugar.

Para dispersar la multitud los militares realizaron disparos de advertencia, uno de los cuales rozó a una persona, que fue trasladada para recibir atención médica, pero se reportó fuera de peligro. El general brigadier Armando Toscano Yáñez, comandante de la Guarnición Militar de Cozumel, salió a dialogar con los manifestantes, a quienes aseguró que los hechos serán investigados. Los habitantes pedían que los militares entregaran al elemento responsable del ataque a la jovencita.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó en sus redes sociales que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos relacionados “con un supuesto abuso sexual en agravio de una menor, ocurrido en el municipio de Cozumel”. La niña está bajo resguardo de las autoridades para las diligencias correspondientes.

“Asimismo, esta representación social lleva a cabo las indagatorias correspondientes sobre los disturbios registrados esta madrugada en las instalaciones de la guarnición militar destacamentada en la isla”, señala la publicación.

